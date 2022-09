Grüne Wien/Spielmann, Pühringer gratulieren Frauenpreis-Trägerinnen Verena Altenberger, Helga Tippel, Martina Mader und Alexandra Wachter

Wien (OTS) - „Frauen sichtbar machen“ ist das Anliegen des Wiener Frauenpreises und damit ein wichtiger Beitrag, der die Leistung von Frauen vor den Vorhang holt und ihr Engagement herausstreicht. „Der Frauenpreis zeigt deutlich und unmissverständlich auf, dass Frauen in der Stadt Wien wichtige Gestalterinnen in den verschiedensten Bereichen unserer Gesellschaft sind“, so Parteivorsitzende Judith Pühringer und Frauensprecherin Viktoria Spielmann.

Verena Altenberger hat in ihrer Rolle als Buhlschaft beim Jedermann nicht nur gezeigt, dass sie eine großartige Schauspielerin ist. Sie hat mit ihrem Verständnis einer selbstbewussten Frau auch mit den altbackenen Klischees gebrochen. „Die Reaktionen der Öffentlichkeit waren sexistisch und untergriffig. Selbstbewusste feministische Frauen wie Verena Altenberger sind wichtige Vorbilder für Mädchen und Frauen, die zeigen, dass unsere Gesellschaft auch anders sein kann. Verena Altenberger hat sich den Preis als Schauspielerin und Vorbild redlich verdient,“ so Spielmann.

Die Grünen Wien gratulieren auch der Allatgsheldin Hegla Tippel, die durch ihr zivilgesellschaftliches Engagement zeigt, wie Solidarität gelebt werden kann. „Helga Tippel gebührt der höchste Respekt für ihren langjährigen und herausragenden Einsatz für Geflüchtete aus der Ukraine und ihre unermüdliche Arbeit für Kinder. Helga Tippel ist ein großes Vorbild, wie wir den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft stärken können,“ so Pühringer.

Martina Madner und Alexandra Wachter setzen sich im Frauennetzwerk Medien für geschlechtergerechte Strukturen in der Medienlandschaft ein und kämpfen gegen Sexismus. Die unermüdliche Arbeit für Geschlechtergerechtigkeit wird durch die Verleihung des Wiener Frauenpreises die Aufmerksamkeit geschenkt, die ihre Arbeit verdient. „Die Stärkung von Frauen durch Netzwerke und Expertise ist ein wichtiger Schritt, um sexistische Strukturen in den Medien zu bekämpfen. Wir gratulieren den beiden Preisträgerinnen,“ so Spielmann und Pühringer abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Kommunikation Grüne Wien

(+43-1) 4000 - 81814

presse.wien @ gruene.at

http://wien.gruene.at