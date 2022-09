Jubiläumsreigen bei der „Starnacht aus der Wachau“ am 17. September live in ORF 2

Hitfeuerwerk der Publikumslieblinge bei Hans Sigls Wachau-Debüt

Wien (OTS) - Zehn Jahre „Starnacht“, 100 Jahre Niederösterreich und die Premiere von Hans Sigl in der Wachau: Am Samstag, dem 17. September 2022, ist Rossatzbach live ab 20.15 Uhr in ORF 2 und im MDR Schauplatz der „Starnacht aus der Wachau“. Vor der traumhaften Kulisse der sagenumwobenen Ruine Dürnstein sorgen auch heuer wieder Stars aus Schlager, Pop und Rock für das richtige Partyfeeling – durch den Abend führen Barbara Schöneberger und Hans Sigl. Gemeinsam mit den nationalen und internationalen Stars schließen sie die „Starnacht“-Saison 2022 und zünden ein Hitfeuerwerk mit zahlreichen Publikumslieblingen.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf DJ Ötzi, einen der erfolgreichsten Musiker im deutschen Sprachraum, freuen. Ebenso für Begeisterungsstürme wird Schlagerstar und Ausnahmekünstler Roland Kaiser sorgen, der heuer sein 50-jähriges Bühnenjubiläum feiert. „Volks Rock'n'Roller“ Andreas Gabalier ist nach seinem Erfolgssommer nochmal auf der „Starnacht“-Bühne zu Gast. Pink ist die Welt der Kärntner Musikerin Melissa Naschenweng – sie sorgt ebenso für Stimmung wie Marie Reim und die Singer-Songwriterin Ina Regen. Internationales Flair bringen die britisch-US-amerikanische Popgruppe London Beat und die Berliner Band The BossHoss nach Rossatzbach.

Zum ersten Mal auf der „Starnacht“-Bühne steht Stefan Eigner, der Gewinner von „Starmania 22“. Eine Chance, sich ebenfalls einem großen Publikum bekannt zu machen, bekommt in der Rubrik „Die Starnacht-Entdeckung“ der Niederösterreichische Singer-Songwriter Alexander Eder. Bereits auf Erfolgskurs ist die Voitsberger Schlagersängerin Natalie Holzer und auch Eric Philippi, ein Newcomer, der bereits jetzt als „James Dean der Schlagerwelt“ gilt, möchte das „Starnacht“-Publikum in Rossatzbach begeistern. Mit ihrer unverkennbaren Stimme präsentiert Tina Naderer ihr musikalisches Potenzial und Feingefühl in ihren Texten.

„Die Starnacht aus der Wachau“ barrierefrei für hörbeeinträchtigtes Publikum

„Die Starnacht aus der Wachau“ wird barrierefrei ausgestrahlt. Für gehörlose und hörbehinderte Zuschauer/innen stehen im ORF TELETEXT auf Seite 777 sowie auf der ORF-TVthek Live-Untertitel zur Verfügung. Zudem wird die Sendung für blinde und sehbehinderte Menschen live audiokommentiert. Der Blindenkommentar ist über die Fernbedienung auf der zweiten Tonspur abrufbar. Die barrierefreien Sendungen sind auf der ORF-TVthek sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar.

Im Jahr 2023 wird die „Starnacht aus der Wachau“ am Samstag, dem 23. September, stattfinden. Der Ticketvorverkauf startet am 17. September 2022 bei oeticket.com.

