„Gute Nacht Österreich“ ist zurück! Peter Klien zu Bundespräsidentenwahl, Energiesparen und Arbeitskräftemangel

Am 16. September um 23.05 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Peter Klien meldet sich zurück aus der Sommerpause und damit heißt es am Freitag, dem 16. September 2022, um 23.05 Uhr in ORF 1 endlich wieder „Gute Nacht Österreich“. Thema sind dieses Mal die bevorstehende Bundespräsidentenwahl, die Energiesparkampagne der Bundesregierung „Mission 11“ und der aktuelle Arbeitskräftemangel in Österreich.

Was wissen die Österreicherinnen und Österreicher eigentlich über das Amt des Bundespräsidenten? Wie weit reicht seine Macht? Das wollte Peter Klien wissen und hat dazu nicht nur die Menschen auf der Straße befragt, sondern auch Irmgard Griss vor sein Mikrofon gebeten. Sie war Präsidentin des Obersten Gerichtshofes und 2016 selbst Kandidatin für das höchste Amt im Staat. Österreich stehen herausfordernde Zeiten bevor: Die Teuerungswelle hält an und die Regierung hat die „Mission 11“ ins Leben gerufen, um alle Bürgerinnen und Bürger zum Energiesparen aufzurufen. Kabarettist Bernhard Murg hat sich die Kampagne näher angeschaut und weiß, was wirklich dahintersteckt. Und neben der massiven Teuerung hat die heimische Wirtschaft im vergangenen Sommer vor allem ein Problem beschäftigt: der Arbeitskräftemangel. Dabei hat es paradoxerweise noch nie so viele Beschäftigte wie heuer gegeben. Wie kann das sein? Wo sind all die Leute hin? Peter Klien kennt die Antwort.

