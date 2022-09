„Was gibt es Neues?“ startet mit Sarsam, Straßer, Schreiner, Athanasiadis und Gernot in die neue Saison

Am 16. September um 22.10 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Mit neuen Folgen, Publikum im Studio und einem gut gelaunten Rateteam startet „Was gibt es Neues?“ am Freitag, dem 16. September 2022, um 22.10 Uhr in ORF 1 in den Herbst. Das Rateteam bilden Omar Sarsam, Katharina Straßer, Clemens Maria Schreiner, Caroline Athanasiadis und Viktor Gernot. Aber kein Oliver Baier?! Den hat leider das Virus erwischt und so wird er dieses Mal von Gerold Rudle würdig vertreten.

Warum lässt sich ein Paar drei Minuten nach der Trauung wieder scheiden? Was versteht man unter einer „Blaufreigabe“? Und anlässlich der neuen sechsteiligen „DIE.NACHT“-Serie „Milch und Honig“ stellen die drei kulinarischen Abenteurer Thomas Nowak, Florian Holzer und Ingo Pertramer eine „honigliche“ Frage.

