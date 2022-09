25 Jahre vai Vorarlberger Architektur Institut

Die von den Vorarlberger Baukünstlern in den 1960iger Jahren begründete Neue Vorarlberger Bauschule hat sich zu einer international anerkannten Architekturbewegung entwickelt. Aus der daraus entstandenen hohen Dichte an qualitätsvollen, zeitgenössischen Bauten hat sich eine hochstehende Baukultur in Vorarlberg entwickelt, welche unseren Lebensraum nachhaltig prägt. Die Aufgabe des vai ist nun es nun, das Bewusstsein für das bereits Erreichte zu bewahren, den Mehrwert von qualitätsvoller Architektur im alltäglichen Leben zu vermitteln und den Pioniergeist der Vorarlberger Bauschule durch neue Impulse in die Zukunft weiterzutragen.“

Stefan Marte, Architekt und Obmann des Vereins vai

3/4