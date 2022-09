Österreich gegen Deutschland: „Fakt oder Fake XL – Das Ländermatch“ am 16. September in ORF 1

Athanasiadis, Kulis und Resetarits spielen gegen Tahnee, Pocher und Cantz

Wien (OTS) - Spektakuläre Experimente unter freiem Himmel, atemberaubende Stunts und unglaubliche Fakten zum Weitererzählen! Zum Start der neuen Staffel von „Fakt oder Fake“ zeigt ORF 1 am Freitag, dem 16. September 2022, um 20.15 Uhr „Fakt oder Fake XL – Das Ländermatch“. Österreich gegen Deutschland heißt es in der 90-minütigen Spezialsendung, in der zwei Dreierteams bei Moderator Clemens Maria Schreiner gegeneinander antreten und rätseln, ob es sich um Tatsachen oder Täuschungen handelt.

Macht Zucker Kinder tatsächlich hyperaktiv? Stimmt es, dass Alkohol Gehirnzellen tötet? Kann ein Mensch tatsächlich an Heißluftballons hängend abheben und davonfliegen? Für Österreich gehen die Publikumslieblinge Caroline Athanasiadis, Gernot Kulis und Lukas Resetarits im Wettkampf gegen unsere Lieblingsnachbarn an den Start. Für Deutschland rätseln Tahnee, Oliver Pocher und Guido Cantz, ob die präsentierten Videos und Alltagsweisheiten Tatsachen sind – oder nur geschickte Täuschungen. Das Expertenteam, bestehend aus Yvonne Winhofer-Stöckl, Bernhard Weingartner, Florian Aigner, Stefan Seidel und Andre Wolf, löst am Ende auf, welche der Behauptungen falsch oder richtig sind.

Achtung Fake News! Die vierte Staffel „Fakt oder Fake“

Besonders Social-Media-Plattformen überschwemmen ihre Nutzerinnen und Nutzer mit einer Unmenge an Informationen. Manche sind wahr, andere wiederum geschickte Fälschungen. Nach dem Start der vierten Staffel mit dem Special „Fakt oder Fake XL – Das Ländermatch“ stehen fünf weitere Folgen von „Fakt oder Fake“ in ORF 1 auf dem Programm. Moderator Clemens Maria Schreiner konfrontiert sein prominent besetztes Rateteam mit Memes, Hoaxes, Videos und Schlagzeilen. Publikumslieblinge wie Andreas Goldberger, Verena Scheitz, Michael Buchinger und Manuel Rubey versuchen mit viel Humor herauszufinden, was Tatsachen und was Täuschungen sind, bevor Expertinnen und Experten der Sache auf den Grund gehen.

