AVISO: Online-Presskonferenz „Braille-Tastatur für blinde Menschen“

Define, ein vom Digitalisierungsfonds Arbeit 4.0 der AK Wien gefördertes Projekt, entwickelt eine Open-Source Braille-Tastatur mit inklusiver Bauanleitung

Wien (OTS) - Bei Define – Digital Equipment for Inclusive Empowerment – wird in offenen Werkstätten innerhalb eines Jahres eine Open-Source Braille-Tastatur mit inklusiver Bauanleitung entwickelt. Das Ziel ist eine Tastatur für PC und Smartphone, die von blinden und sehbehinderten Menschen selbst gefertigt werden kann.

Gemeinsame Herausforderungen fördern Inklusion. Lösungen müssen von und mit den betroffenen Menschen gestaltet werden. Define ist ein vom Digitalisierungsfonds Arbeit 4.0 der AK Wien gefördertes Projekt und richtet sich an blinde und sehbehinderte Menschen, die ab September 2022 im Bereich Digitale Produktion (3D-Druck) in so genannten Maker-Spaces an dieser Idee mitwirken möchten. Die Maker-Bewegung ermöglicht kurze Wege, kleine Stückzahlen, maßgeschneiderte und reparierbare Produkte.

In Vertretung von Projektleiter OStR Prof. Mag. Erich Schmid (Blinden- und Sehbehindertenverband Wien, NÖ und Burgenland) stellt Projektleiter-Stellvertreter Johannes Střelka-Petz, BSc (Entwickler von Oskar – Open Source Keyboard Arrangement, eine mobile Braille-Tastatur für das Smartphone) das gemeinsame neue Projekt bei der Online-Pressekonferenz vor.

20. September um 10:00 Uhr, 1 Stunde

https://shorturl.at/bnST2

Rückfragen & Kontakt:

OStR Prof. Mag. Erich Schmid, Projektleitung, Johannes Střelka-Petz, BSc, stellvertretende Projektleitung

Telefon +43 670 353 9093

info @ defineblind.at

https://defineblind.at