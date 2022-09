ATV bittet Bundespräsidentschaftskandidaten ab 17. September zum Interview

Beginn machen Michael Brunner bei „ATV Aktuell – Im Fokus“ am Samstag um 19.25 Uhr und Gerald Grosz bei „ATV Aktuell: Die Woche – Präsidentschaftsedition“ am Sonntag um 22.20 Uhr

Wien (OTS) - Im Vorfeld der Wahl des Bundespräsidenten am 9. Oktober bieten ATV und Österreichs führende Streaming App ZAPPN ein dichtes Wahl-Programm mit Interviews aller Spitzenkandidaten bei „ATV Aktuell – Im Fokus“ immer samstags um 19.25 Uhr und „ATV Aktuell: Die Woche – Präsidentschaftsedition“ sonntags um 22.20 Uhr.

Den Beginn macht Kandidat Michael Brunner von der impfkritischen Partei MFG. Er stellt sich am Samstag, 17. September, um 19.25 Uhr den Fragen bei „ATV Aktuell: Im Fokus“. Bereits am Sonntag, 18. September, folgt das Interview mit dem Kolumnisten und Ex-Politiker Gerald Grosz in der „ATV Aktuell: Die Woche - Präsidentschaftsedition“ um 22.20 Uhr.

Am Samstag, 24. September, zeigt ATV das Interview mit Schuhfabrikant Heinrich Staudinger. Dominik Wlazny, besser bekannt als Marco Pogo, stellt sich am 25. September den Fragen.

Am Samstag, 1. Oktober, ist Kolumnist und Rechtsanwalt Tassilo Wallentin zu Gast. Den Abschluss machen FPÖ-Kandidat Walter Rosenkranz und danach der amtierende Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Sonntag, den 2. Oktober.

Interviewtermine im Überblick

Michael Brunner , Samstag, 17. September, um 19.25 Uhr bei „ATV Aktuell: Im Fokus“

, Samstag, 17. September, um 19.25 Uhr bei „ATV Aktuell: Im Fokus“ Gerald Grosz , Sonntag, 18. September, um 22.20 Uhr bei „ATV Aktuell: Die Woche - Präsidentschaftsedition“

, Sonntag, 18. September, um 22.20 Uhr bei „ATV Aktuell: Die Woche - Präsidentschaftsedition“ Heinrich Staudinger , Samstag, 24. September, um 19.25 Uhr bei „ATV Aktuell: Im Fokus“

, Samstag, 24. September, um 19.25 Uhr bei „ATV Aktuell: Im Fokus“ Dominik Wlazny , Sonntag, 25. September, um 22.20 Uhr bei „ATV Aktuell: Die Woche - Präsidentschaftsedition“

, Sonntag, 25. September, um 22.20 Uhr bei „ATV Aktuell: Die Woche - Präsidentschaftsedition“ Tassilo Wallentin , Samstag, 1. Oktober, um 19.25 Uhr bei „ATV Aktuell: Im Fokus“

, Samstag, 1. Oktober, um 19.25 Uhr bei „ATV Aktuell: Im Fokus“ Walter Rosenkranz und direkt danach Alexander Van der Bellen, Sonntag, 2. Oktober, um 22.20 Uhr bei „ATV Aktuell: Die Woche - Präsidentschaftsedition“



Die Bundespräsidentschaftswahl ab 17. September bei ATV und in der ZAPPN App

