TV-Tipp: „Steirerstern“ – neuer ORF-Landkrimi mit Sängerin Anna F. (20. September, 20.15 Uhr bei ORF 1)

Der steirische Pop-Rock-Star spielt das Opfer in einem rätselhaften Todesfall

Wien (OTS) - FERNSEHFONDS AUSTRIA

Rockstar Alex (Anna F.) und Volksmusik-Sängerin Jana (Emily Cox) haben eine leidenschaftliche Affäre. Doch plötzlich kommt Alex unter mysteriösen Umständen ums Leben. War es Selbstmord oder ein Unfall? Jana zweifelt an beiden Versionen. Tatsächlich finden LKA-Ermittler Sascha Bergmann (Hary Prinz) und seine Kollegin Anni Sulmtaler (Anna Unterberger) Hinweise, dass jemand nachgeholfen haben muss. Doch was ist das Motiv? Eifersucht, geschäftliche Verflechtungen der beiden Musikerinnen und ihrer Bands sowie Ereignisse aus der wilden Vergangenheit von Alex kommen in Frage. Ein breites Ermittlungsfeld für Bergmann und Sulmtaler in der siebten Verfilmung der Romanreihe von Claudia Rossbacher.

In dem vom FERNSEHFONDS AUSTRIA geförderten Steirerkrimi aus der Produktion der Allegro Film ist die in London lebende, oststeirische Singer-Songwriterin Anna F. nach längerer Pause einmal wieder als Schauspielerin zu sehen. Für Anna Unterberger ist „Steirerstern“ der zweite Auftritt als Kriminalbeamtin und Nachfolgerin von Miriam Stein, die mit der Folge „Steirertod“ aus der Rolle der Ermittlerin Sandra Mohr ausstieg.

Den Film „Steirerstern“ zeigt ORF 1 in der Landkrimi-Reihe am 20. September um 20.15 Uhr.

Unter https://www.rtr.at/Steirerstern stehen Fotos der Produktion in hoher Auflösung zum Download bereit.

Über den FERNSEHFONDS AUSTRIA

Der FERNSEHFONDS AUSTRIA, eingerichtet beim Fachbereich Medien der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR Medien), ist die größte Förderstelle für Fernsehproduktionen in Österreich. Das von der Bundesregierung zur Verfügung gestellte Budget beträgt jährlich 13,5 Mio. Euro. Weitere Informationen über den FERNSEHFONDS AUSTRIA unter www.rtr.at/FERNSEHFONDS .

