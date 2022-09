ZDF Studios nimmt ServusTV-Format „Quizjagd“ in globale Vermarktung auf

Salzburg/Wals (OTS) - Das österreichische Erfolgsformat „Quizjagd“ (Mo-Fr, 17:05 Uhr bei ServusTV) wird von den ZDF Studios in den internationalen Vertriebskatalog aufgenommen. Somit wird das ServusTV-Format am renommierten TV-Markt MipCom in Cannes weltweit Sendern zum Kauf angeboten.

Das spannende Format startete seine Historie im österreichischen Fernsehen bei ServusTV mit ersten Ausstrahlungen im Sommer 2018 und wurde auf Grund des Erfolges Ende 2019 in den täglichen Vorabend von ServusTV eingeplant. Seither haben sich die Quoten auf dem Sendeplatz nahezu vervierfacht und mittlerweile ist „Quizjagd“ eine fixe Größe im Vorabend geworden. Die Sendung wird von Florian Lettner moderiert.



Hervorstechend ist bei der Spieldramaturgie, dass die KandidatInnen sich auf einem Spielbrett mit einzelnen Feldern bewegen und durch das richtige Beantworten von Quizfragen das Ziel, Feld Nummer 50, erreichen können. Dabei spielen Taktik und Strategie eine große Rolle. Pro Spielrunde geht es um einen Betrag von € 5.000,-. Wer gewonnen hat, darf nochmals antreten. So konnte sich der bisherige Rekordkandidat Robert eine Gesamtsumme von € 375.000,- Euro sichern.



Martin Gastinger, Unterhaltungschef bei ServusTV: „Quizjagd hat sich binnen weniger Jahre zur unverwechselbaren Sendermarke für ServusTV im Vorabend entwickelt. Dass diese Entwicklung auch von den ZDF Studios nicht unentdeckt geblieben ist und Quizjagd bei der MipCom in Cannes internationalen Sendern zum Verkauf angeboten wird, freut uns ganz besonders.“



Nikolaus Klingohr (Produzent/Interspot Film): „Mit Quizjagd ist es gelungen, ein hoch dynamisches, sehr spannendes Spielkonzept mit interessanten Wissensfragen zu kombinieren. Dem Publikum gefällt's! Und die Zusammenarbeit mit dem Sender funktioniert hervorragend. Mehr kann man sich als Produzent nicht wünschen.“



„Quizjagd“ ist ein Format der Interspot Film in Zusammenarbeit mit ServusTV und Sandrats Media und wird in Wien produziert.

