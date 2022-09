AVISO: Montag, 19.09.2022, 8:30 Pressekonferenz: Black Voices Volksbegehren startet in die Eintragungswoche gegen Rassismus

Seminarraum Amalie Seidel, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien (ÖGB Catamaran)

Wien (OTS) - Black Voices ist das erste Anti-Rassismus Volksbegehren Österreichs und geht vom 19. bis zum 26. September in die Eintragungswoche. Etwa 45.000 Unterschriften konnten in der Unterstützungsphase gesammelt werden; 55.000 fehlen noch, um die Forderungen in den Nationalrat zu bringen. Zu Beginn der Eintragungswoche stellt das Black Voices Volksbegehren noch einmal die wichtigsten Forderungen und Ziele vor.

Die Vertreter*innen der Medien sind herzlichst eingeladen!

Datum: 19.09.2022, 08:30 - 09:30 Uhr

Ort: ÖGB-Zentrale Catamaran, Seminarraum Amalie Seidel

Johann Böhm-Platz 1 , 1020 Wien, Österreich

