BIKE NATION ÖSTERREICH eh klar!

Von der Ski-Nation zur Bike-Nation.

Mountainbike Kongress Österreich

Zum 6ten Mal findet der Kongress in Saalbach statt. Der Chance "Bike Nation Österreich" wird am 05.10. ein ganzer Tag gewidmet.

Die Kernfrage "Will Österreich eine Bike Nation sein?" hatten wir bereits 2020 an unseren Sportminister gestellt. Die Antwort im Videointerview.

Schottland hat als einziges Land in Europa eine MTB-Strategie für die gesamte Nation entwickelt, in der alle am schottischem Mountainbiken interessiert sind, seien es Fahrer, die Regierung und nationale Behörden, die Tourismusbranche oder Produktdesigner und -hersteller.

Definition Bike Nation

Attraktive Infrastruktur für alle Zielgruppen: naturnah, klimaschonend erreichbar und nachhaltig. Österreich als Innovationstreiber im Service- und Produktbereich.

Basisziel Infrastruktur sind 24.000 km netto blaue “Waldwege” und rund 2.400 km netto schwarze Naturwege (Shared Trails). Emotionales Ziel sind sportliche Erfolge in allen Disziplinen und das Werteziel sind 20% Marktanteil an den Sommerübernachtungen mit hybriden Bike-Gästen.

Die Fakten

Mountainbike ist nicht nur ein Sportthema …

Mountainbike ist auch ein Gesundheits-, ein Tourismus-, ein Wirtschaftsthema, kann auch ein Innovationstreiber sein und ist vor allem auch ein Naturschutz-, Landwirtschafts- und Forstthema. Nicht zu vergessen die Bereiche Nachhaltigkeit und Mobilität.

Das Risiko

Immer größere Teile der Bevölkerung bewegen sich in der Illegalität und Österreich wird als Tourismusland für aktive Bewegung an Attraktivität verlieren. Konflikte werden mit Verboten vermeintlich gelöst, Betroffene werden dadurch selten zu Beteiligten.

Herausforderung

Gemeinsames Vorgehen von Politik und Institutionen, sowie Integration des Mountainbikethemas in allen Ressorts auf Bundes-, Landes- und Gemeindeebene mit den erforderlichen Ressourcen, um der Bevölkerung ein klare Sicht auf die Bike Nation Österreich zu ermöglichen.

Talkrunde "BIKE NATION ÖSTEREICH eh klar!"

Unsere Themenschwerpunkte:

Attraktivstes "illegales" Wegenetz der EU

Potentiale & Innovationen

Top Positionen im Sport

Destination der Herzen

Als Gäste am Podium begrüßen wir Dietmar Emich (Freizeitkoordinator Land Salzburg), Harald Maier (ambi Austrian Mountainbike Institut), Marco Pointner (Tourismusverband Saalfelden-Leogang), Markus Pekoll (Mountainbike Koordinator Land Steiermark), Markus Redl (Ecoplus NÖ), Paco Wrolich (Radkoordination Kärnten Werbung) und Rene-Sendlhofer-Schag (Alpenverein).









NACHHALTIG eh klar!

Nachhaltigkeit betrifft die gesamte “customer journey” des Mountainbike Themas. 2022 konzentrieren wir uns auf die Bereiche INFRASTRUKTUR, MOBILITÄT, SERVICES und AUSRÜSTUNG.



Ziel

Aufzeigen von Lösungen und möglicher Synergien zum Nutzen der Umwelt und letztlich deren Bewohnern.

Datum: 04.10.2022, 08:00 - 22:00 Uhr

Ort: Tourismusverband Saalbach-Hinterglemm

Glemmtaler Landesstraße 550, 5753 Saalbach, Österreich

Url: https://www.mountainbike-kongress.at/#nachhaltigkeit-2022-1

INFRASTRUKTUR

Ein Spannungsbogen vom Ehrenamt beim kleinen MTB Verein arbeitend für die lokale Bevölkerung bis zum Profi Unternehmen im Sportstättenbau mit Wertschöpfungsabsichten.



Ziel:

Wissen vermitteln, Menschen vernetzen und Standards vorantreiben, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Community.

Datum: 06.10.2022, 08:15 - 14:15 Uhr

Ort: Tourismusverband Saalbach-Hinterglemm

Glemmtaler Landesstraße 550, 5753 Saalbach, Österreich

Url: https://www.mountainbike-kongress.at/#stolperstein-2022-1

Aufbauend auf einer Infrastruktur für alle Zielgruppen. Naturnah, klimaschonend erreichbar und nachhaltig in sämtlichen Belangen. Auf Innovation im Service- und Produktbereich und letztlich zur Erweiterung des sanften Tourismus und zur Naherholung unserer Bevölkerung.



Mission:

Eine legale attraktive Infrastruktur, welche gefahrlos und legal für Einheimische und Gäste von der Haustür zu erreichen ist. Damit einhergehend eine Lenkung der Freizeitaktivitäten in Abstimmung mit den Interessengruppen, um aus Betroffenen Beteiligte zu machen.

Datum: 05.10.2022, 08:15 - 22:00 Uhr

Ort: Tourismusverband Saalbach-Hinterglemm

Glemmtaler Landesstraße 550, 5753 Saalbach, Österreich

Url: https://www.mountainbike-kongress.at/#bikenation-2022-1

