Digitale NÖ Lernwerkstatt als Unterstützungsangebot für Familien

LR Teschl-Hofmeister: Acht Stunden Lernbegleitung pro Semester stehen Familien kostenlos zur Verfügung

St. Pölten (OTS) - Die Digitale NÖ Lernwerkstatt unterstützt seit mehr als einem Jahr Familien mit Schulkindern rund ums Lernen. Die drei wesentlichen Angebote der Online-Plattform sind eine Mediathek mit Lernvideos und Tutorials zum selbstständigen Weiterlernen, spannende Experimente zum Nachmachen und weiterführende qualitätsgeprüfte Angebote für Eltern und Erziehungsberechtigte sowie eine 1:1 Lernbegleitung, die man mit dem NÖ Familienpass kostenlos in Anspruch nehmen kann. Über diese Angebote informierten heute Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, Geschäftsführer Bernhard Hofer von der talent 2 talent GmbH sowie die Tutorinnen Romina Wallner und Elisabeth Therese Ruckenthaler.

„Mit der ,digitalen NÖ Lernwerkstatt‘ schaffen wir einen einfachen Zugang zu qualitätsgeprüfter Lernbegleitung für Schülerinnen und Schüler. Über den NÖ Familienpass können acht Stunden pro Semester kostenlos in Anspruch genommen werden“, sagte die Landesrätin. Die Funktion des Lernbuddys übernehmen Lehramtsstudierende, deren Schwerpunkt auf den verschiedensten Fächern liegt. „Auch für Studierende ist dies ein tolles Angebot, praktische Erfahrung im Vermitteln von Lerninhalten zu sammeln und neben dem Studium etwas dazuzuverdienen“, erklärte Teschl-Hofmeister, die auch betonte: „Das Land Niederösterreich übernimmt die Kosten für die Lernbegleitung und möchte damit den Familien in finanzieller Hinsicht unter die Arme greifen und den Schülerinnen und Schülern ein Angebot zur Seite stellen, mit dem sie Wissenslücken füllen, Lerndefizite aufholen und sich Unterstützung beim Lernen holen können.“ Mit dem NÖ Familienpass können noch bis 31. Oktober bis zu acht Stunden Lernbegleitung kostenlos beantragt und in Anspruch genommen werden.

Eltern registrieren sich auf www.noe-lernwerkstatt.digital mit ihrem NÖ Familienpass. Nach erfolgter Registrierung erhält man eine Auflistung jener Studenten, die für das gesuchte Fach zur Verfügung stehen. In diesem Semester können insgesamt 1.500 Lerneinheiten aufgebraucht werden. Die digitale NÖ Lernwerkstatt wird aber laufend weiterentwickelt. „Die NÖ Lernwerkstatt wird Angebote für die ganze Familie zur Verfügung stellen“, freute sich die Landesrätin und führte weiter aus: „Gemeinsam mit Familien, die die NÖ Lernwerkstatt mitgestalten möchten, wollen wir das Schwerpunktthema ,Digitalisierung.Gemeinsam.Lernen‘ entwickeln und noch in diesem Jahr Inhalte dazu anbieten.“ Die NÖ Lernwerkstatt soll zukünftig ein Angebots-Wegweiser für Eltern und Erziehungsberechtigte im Bereich der Digitalisierung und Medienkompetenz sein und den Dialog innerhalb der Familien anregen.

Bernhard Hofer, Geschäftsführer der talent 2 talent GmbH, stellte für die NÖ Lernwerkstatt eine innovative Plattform zur Verfügung und informierte im Rahmen des Pressegesprächs zur Idee:

„Peer-Lernprojekte bzw. Buddy-Bildung ist eine Win-Win-Situation:

Personengruppen wie in diesem Fall Studierende, die gerne helfen wollen, bekommen über Initiativen wie die NÖ Lernwerkstatt die Gelegenheit, dies zu tun. Schülerinnen und Schüler profitieren von der individuellen Unterstützung. Dabei geht es nicht vordergründig um die Bearbeitung von Aufgaben, sondern vor allem um Lernstrategien, Strukturierung des Tages, Anregungen etc. Gemeinsam werden so die zentralen psychologischen Grundbedürfnisse unterstützt und gefördert:

Eingebundenheit, Kompetenzerleben, Autonomie und das Gebrauchtwerden. Insgesamt stärkt es den sozialen Zusammenhalt.“

