Blue Minds Group: Christian Kern scheidet als Gesellschafter der Blue Minds aus

Wien (OTS) - Christian Kern war 4 Jahre lang geschäftsführender Gesellschafter der Blue Minds Holding GmbH – Mitte des Monats verlässt er das Energietechnologie-Investment-Unternehmen. Er wechselt in das führende Bahninfrastruktur-Unternehmen European Locomotive Leasing Group mit Sitz in Wien und München.

Christian Kern ist im Dezember 2018 als Gesellschafter mit einer Beteiligung von 50% in das Unternehmen seiner Ex-Frau Eveline Steinberger, die Blue Minds Company, eingestiegen und hat in den vergangenen Jahren das Geschäft der Blue Minds Gruppe maßgeblich mitentwickelt und weiter ausgebaut.

Nach dem Ausscheiden von Christian Kern als Gesellschafter, werden die verbleibenden Gesellschafter der Blue Minds Gruppe, Bernhard Raberger und Eveline Steinberger, ihre Aktivitäten unverändert mit den 25%igen Miteigentümern, der Peak Pride GmbH und der Hans Peter Haselsteiner Privatstiftung (ZMH), fortführen. Die Rolle als Verwaltungsratsvorsitzender der Blue Minds Beteiligung Glasmanufaktur Brandenburg - Interfloat, dem europäischen Marktführer für Solarglas, wird Christian Kern auch in Zukunft wahrnehmen.

Zuletzt wurde insbesondere das Technologie-Investmentgeschäft in Israel weiter verstärkt. Die Blue Minds Group agiert seit September 2022 als Partner des vom israelischen Innovationsministeriums geförderten Inkubators NetZero Technology Venture Ltd. gemeinsam mit Total Energy, Schneider Electric, BGV und der israelischen OSEG Gruppe.

Die in Österreich gegründete Blue Minds Group zählt zu den Innovationsführern im Energie- und Infrastruktursektor mit Standorten in Wien, Graz, Tel Aviv und München mit rund 60 Mitarbeitern. Der Schwerpunkt des Beteiligungs-Portfolios liegt dabei auf Operational Technologies und AI-basierter Datenintegration. Blue Minds entwickelt Unternehmen im Umfeld der Energietransformation, Mobilität und Real Estate und investiert seit 2014 in Frühphasen-Startups und High-Tech Companies in der DACH-Region, in Israel und Übersee.

