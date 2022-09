Neuer ZT-Länderkammerpräsident: Wiener Architekt Bernhard Sommer feierlich angelobt

Gemeinsam mit Vizepräsident Peter Bauer will er das Thema Nachhaltigkeit stärker in den Fokus der Arbeit der Kammer der Ziviltechniker:innen Wien, NÖ und Bgld. rücken.

Wien (OTS) - Die feierliche Angelobung von Bernhard Sommer als Präsident der Kammer der Ziviltechniker:innen Wien, Niederösterreich und Burgenland durch Bürgermeister und Landeshauptmann von Wien, Michael Ludwig, fand am 13.9.2022 im Wiener Rathaus im Roten Salon statt.

„Wie kaum andere Bereiche werden Baukunst und Technik die wesentlichen Antworten auf die großen Herausforderungen unserer Zeit – Klimawandel, Zusammenleben, Chancengleichheit, Gesundheit – geben müssen und können. Ziviltechniker:innen kommt dabei eine entscheidende Rolle zu. Sie müssen stärker gehört werden!”, appelliert Sommer.

Landeshauptmann Michael Ludwig würdigt die Bedeutsamkeit der Leistungen von Ziviltechniker:innen und bedankt sich insbesondere für das Engagement und die Initiativen, die der Berufsstand und seine Interessensvertretung im Hinblick auf die Baukultur erbringt. Er freut sich auf gute Zusammenarbeit und wünscht für die künftigen Aufgaben alles Gute.

Architekt Bernhard Sommer, der seit 14 Jahren an der Angewandten Energiedesign unterrichtet, betreibt seit 2006 das Architekturbüro „exikon“ in Wien mit dem Schwerpunkt Nachhaltiges Bauen. Er wurde im Juni 2022 für die kommenden vier Jahre gewählt. Gemeinsam mit dem Präsidium der Länderkammer vertritt er die Interessen von rund 4000 Architekt:innen und Zivilingenieur:innen aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland.

Vizepräsident der Kammer ist Peter Bauer. Er ist Universitätsprofessor an der TU Wien im Bereich der Architekturwissenschaften sowie im Forschungsbereich Tragwerksplanung und Ingenieurholzbau. Er führt seit dem Jahr 1998 das Büro „werkraum ingenieure ZT“.

„Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker erbringen hochkomplexe, planerische Dienstleistungen, die nicht selten über die Sicherheit von Menschen entscheiden. Als staatlich befugte und beeidete ZT sind wir der Allgemeinheit verpflichtet“, betont Vizepräsident Bauer.

Die Länderkammer der Ziviltechniker:innen ist dazu berufen, in ihrem Wirkungsbereich Wien, Niederösterreich und Burgenland interessenspolitische Maßnahmen umzusetzen, um die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Architekt:innen und Zivilingenieur:innen zu verbessern.

Baukultur hat darüber hinaus aber einen gesamtgesellschaftlichen und essenziellen Stellenwert. Es braucht profundes gesellschaftliches Interesse und Verständnis für Baukultur, um eine Umwelt zu schaffen, die als lebenswert empfunden wird. Sie hat neben sozialen, ökologischen und ökonomischen Bezügen auch eine emotionale und ästhetische Dimension. Ziviltechniker:innen agieren aber nicht ausschließlich in der Baubranche. Die Befugnisse unter den Zivilingenieur:innen reichen von Raumplanung über Kultur- und Wasserwirtschaft, Vermessungswesen und Physik bis hin zu IT und Forstwirtschaft.

Sie sind unabhängige Planerinnen und Planer, für die stets die Sicherheit der Menschen und die Qualität ihrer Dienstleistungen im Vordergrund stehen.

Präsidium: Das Präsidium besteht aus dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten und den beiden Sektionsvorsitzenden sowie deren Stellvertretern.

Präsident Architekt Dipl.-Ing. Bernhard Sommer

Gründer und Leiter von EXIKON architektur & nachhaltigkeit; forscht und lehrt an der Abteilung Energie Design an der Universität für angewandte Kunst in Wien; Gastprofessor für Architekturentwurf an der Estonian Academy of Arts von 2017 - 2020. Von 2014-2018 sowie 2020 ehrenamtlich Geschäftsführer der zt:akademie.

Vizepräsident Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Peter Bauer, IK für Bauingenieurwesen

Diplom der TU Wien, staatlich befugter und beeideter Ziviltechniker seit 1995, geschäftsführender Gesellschafter Werkraum Ingenieure ZT-GmbH, Professur für Tragwerksplanung und Ingenieurholzbau an der TU Wien, Präsident der Ziviltechnikerkammer 2014-2018. Vorträge für das Österreichische Normungsinstitut, Mitglied im Präsidialrat und Experte des ASI, Mitglied der International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE) sowie Vorsitzender des AS Digitalisierung.

Sektionsvorsitzende ArchitektInnen Architektin Dipl.-Ing. Evelyn Rudnicki

Architekturstudium an der Kunstakademie in Stuttgart. Seit 1998 Mitglied der Architektenkammer Wien NÖ BGDL. Gründung von pool Architektur ZT GmbH als geschäftsführende Gesellschafterin mit 3 Partnern. Diverse Preise und Auszeichnungen ua 2003 Preis der Stadt Wien für Architektur. 2004 vertritt pool Österreich auf der 9. Architekturbiennale in Venedig, 2x Bauherrenpreis, 2017 Staatspreis für Architektur und Nachhaltigkeit. Regelmäßige Tätigkeiten als Jurymitglied und Gestaltungsbeirat. Seit 2015 ehrenamtlich in den Kammergremien tätig.

Stellvertretender Vorsitzender ArchitektInnen Architekt Dipl.-Ing. Günter Katherl

Ab 2002 Mitglied der Architektenkammer in Wien NÖ BGDL und Gründung von Caramel Architekten als geschäftsführender Gesellschafter. Erfolgreiche Teilnahme an nationalen und internationalen Wettbewerben mit daraus resultierenden Projekten, Preisen und einer Vielzahl von Auszeichnungen und Publikationen weltweit. Diverse Lehraufträge im In- und Ausland: u.a. Gastprofessur für Entwerfen, RWU Bristol, R.I. und Gastprofessur für Entwerfen TU Wien. 2020 – 22 Masterstudium Meng - Nachhaltiges Bauen.

Sektionsvorsitzende IngenieurkonsulentInnen Dipl.-Ing. Michaela Ragossnig-Angst, MSc. (OU), Ingenieurkonsulentin für Vermessungswesen

Ausgewiesene Expertin mit technischem und wirtschaftlichem Know-how im Bereich der Ziviltechnik. Seit 2008 Mitglied im Fachbeirat für Stadtplanung und Gestaltung der Stadt Wien. Seit vielen Jahren im Vorstand der Sektion Ingenieurkonsulenten. Geschäftsführerin/CEO des Familienunternehmens Vermessung Angst ZT GmbH.

Stellvertretender Vorsitzender IngenieurkonsulentInnen Dipl.-Ing. Karl Grimm, Ingenieurkonsulent für Landschaftsplanung und Landschaftspflege

Diplom der Boku Wien, staatlich befugter und beeideter Ziviltechniker seit 1995, Gründer und Leiter von Karl Grimm Landschafts-architekten, Experte in grüner Infrastruktur und naturbasierten Lösungen, Mitglied im ÖNORMEN Komitee 229 Grünraum, Lektor an der Boku Wien, Vortragender der zt:akademie zu Regenwassermanagement und Schwammstadtprinzip, seit vielen Jahren im Sektionsvorstand Zivilingenieure sowie in der Bundesfachgruppe Raumplanung, Landschaftsplanung und Geografie, Vorsitzender des Ausschusses Vergabe und Wettbewerbe der Zivilingenieure.



