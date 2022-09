Mandl zu Nahost und Nordafrika: Sicherheit, Migration und EU-Werte sind zentral

Israel ist wichtigster Partnerstaat in der südlichen Partnerschaft der EU, Kooperation mit allen im Bereich Migration und im Sinne der EU-Werte

Straßburg (OTS) - Heute, Mittwoch, wird im Europaparlament über einen Bericht für die Erneuerung der südlichen Nachbarschaft abgestimmt. Zur südlichen Nachbarschaft werden Israel und die anderen Staaten des Nahen Ostens gezählt, sowie nordafrikanische Staaten wie Ägypten oder Marokko.

Lukas Mandl, Außenpolitik- und Sicherheitssprecher der ÖVP im Europaparlament, erklärt: "Israel ist unser wichtigster Partnerstaat in der südlichen Partnerschaft. Die Sicherheitsarchitektur für die Region wird maßgeblich von Israel gestärkt. Die Beziehungen zwischen vielen Staaten haben sich zuletzt durch die von Israel vorangetriebenen Abraham Accords deutlich verbessert. Die EU ist gut beraten, das Zusammenkommen des EU-Israel-Assoziierungsrats im Oktober dafür zu nützen, einer stärkeren Zusammenarbeit mit Israel in allen Bereichen den Weg zu bahnen." Mandl hatte in der Vorwoche Jerusalem und Tel Aviv besucht und diese Woche mit einer parlamentarischen Anfrage dazu aufgefordert, im Assoziierungsrat von EU-Seite Wege der Zusammenarbeit zu suchen.

"Auch die anderen Teile der südlichen Partnerschaft sind von großer Bedeutung für uns. Das betrifft besonders die Bewältigung von Herausforderungen im Bereich der Migration. Aber auch für die von Europa vertretenen Werte ist die enge Kooperation wichtig, wie die gemeinsame Abwehrhaltung der gesamten freien Welt gegen den aus dem Kreml kommandierten Angriffskrieg des Putin-Russland zeigt", sagt Mandl. (Schluss)

