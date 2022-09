WE CARE!

Wien (OTS) - Wir nehmen die jüngsten Diskussionen über Dreharbeiten eines geförderten Films und die in diesem Zusammenhang erhobenen Vorwürfe zum Anlass, um Grundsätzliches festzuhalten:



Über die klare Einhaltung gesetzlicher Fürsorgepflichten eines Arbeitgebers hinaus, die im Einzelfall von unabhängigen Gerichten zu klären sind, ist es für das Österreichische Filminstitut bei jedem geförderten Projekt unabdingbar, dass Arbeitsbedingungen geschaffen werden, die fair und wertschätzend sind. Wir sehen uns als Teil des Ganzen. Wir hören allen zu, wir nehmen Beobachtungen und Stellungnahmen ernst und wir versuchen daraus zu lernen, insbesondere dadurch, dass wir aus Erfahrungen und Hinweisen allgemeine Regelungen ableiten, um alles im Rahmen unserer Möglichkeiten Liegende zu tun, damit insbesondere das Set, aber auch die Preproduction (Casting, Proben usw.) wie auch die Postproduktion (Schnitt, Nachbearbeitung) respektvolle und für alle Beteiligten sichere Arbeitsplätze sind.



Der von uns bereits vor einem Jahr verabschiedete Code of Ethics https://filminstitut.at/code-of-ethics war ein erster, wichtiger Schritt in diese Richtung. Als öffentliche Förderinstitution tragen wir Mitverantwortung daran, dass Filmproduktionen von einem kreativen Klima getragen werden, das auch ethischen Grundsätzen entspricht. Keine Art von Missbrauch, Manipulation, Diskriminierung oder Übergriffen wird toleriert. Künstlerische Prozesse und Arbeitsweisen müssen frei sein, aber sie sind kein Freibrief. Nicht zuletzt auch die Debatten um MeToo im Filmbereich haben gezeigt, dass es hier Einiges zu tun gibt. Dies gilt es alles aufzuzeigen und nachhaltig zu verändern. Dazu wollen wir beitragen, indem wir uns dem Diskurs stellen und zu Lösungen beitragen. Wir arbeiten derzeit an strukturellen Maßnahmen und planen zahlreiche Informationsveranstaltungen, um Wissen und Awareness in diesem Bereich zu steigern und neue Selbstverständlichkeiten in der Branche zu etablieren.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Roland Teichmann

Direktor Österreichisches Filminstitut

Stiftgasse 6, 1070 Wien

E: roland.teichmann @ filminstitut.at

T: +43 / 1 / 52 69 730