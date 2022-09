ORF III am Donnerstag: „Land der Berge“-Premiere „Bergbauernleben: Vom Hausruck ins Villgratental“, neue Ausgabe „Politik live"

Außerdem: Zwei Folgen „Kabarett im Turm“ und „Soundcheck Österreich“ mit „Buttersessions: Die Nöstlinger-Lieder“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information zeigt am Donnerstag, dem 15. September 2022, die „Land der Berge“-Neuproduktion „Bergbauernleben: Vom Hausruck ins Villgratental“. Danach folgt „Politik live“ und fragt angesichts anhaltender Krisen „Ist die Wahrheit den Menschen zumutbar?“. Nach je einer neuen Folge „Kabarett im Turm“ mit Walter Kammerhofer und Isabell Pannagl beschließt „Soundcheck Österreich“ mit den „Buttersessions: Die Nöstlinger-Lieder“ den Abend.

Die „Land der Berge“-Premiere „Vom Hausruck ins Villgratental“ (20.15 Uhr) porträtiert zwei Bergbauernfamilien aus Oberösterreich und Osttirol im Wandel der Jahreszeiten. Die vorgestellten „Bioniere“ sind Bauern aus Leidenschaft. Zwei unterschiedliche Landschaften stehen zudem im Mittelpunkt: Der Hausruck, mit seinen unzähligen grünen Hügeln der größte Bergzug im Alpenvorland, und das malerische Villgratental mit seinen unberührten Gipfeln.

Die erste Ausgabe „Politik live“ nach der Sommerpause (21.05 Uhr) widmet sich der Frage „Ist die Wahrheit den Menschen zumutbar?“. Corona, Krieg, Energie und Teuerung – eine Krise geht in der nächsten auf. Doch die politische Diskussion lässt zu wünschen übrig. Medien und Öffentlichkeit rufen nach authentischen Politikerpersönlichkeiten – gleichzeitig werden klinische Korrektheit und absolute Fehlerlosigkeit gnadenlos eingefordert. Aber: Was können Politiker/innen in schwierigen Zeiten sagen – und was nicht? Wie viel Ehrlichkeit und Wahrheit sind der Bevölkerung tatsächlich zuzumuten? Darüber diskutiert Moderator Wolfgang Geier mit seinen Gästen Irmgard Griss (ehemalige Präsidentin Oberster Gerichtshof und Präsidentschaftskandidatin), Heidi Glück (Politikberaterin und ehemalige Kanzlersprecherin), Robert Misik (Schriftsteller und Journalist) und Thomas Hofer (Politikberater).

In der „Donnerstag Nacht“ geht es weiter mit zwei Folgen „Kabarett im Turm“. Zuerst gibt Walter Kammerhofer in „Das Lustigste vom Kammerhofer“ (21.55 Uhr) die Highlights seiner Sketches zum Besten. Von Superhelden in der Pandemie bis zur wohlverdienten Kur, bei der er seinem Schatten leider nicht begegnet. Ein Abend zum Schenkelklopfen! Danach beweist Isabell Pannagl in ihrem neuen Kabarettprogramm „Noch immer alles neu“ (23.00 Uhr) einmal mehr ihr erfrischend freches Mundwerk und ihre pointierten Beobachtungen unserer Gesellschaft.

Abschließend zeigt „Soundcheck Österreich“ (23.55 Uhr) einen Auftritt aus der Konzertreihe „Buttersessions“: Gerald Votava, Walther Soyka und Maria Petrova präsentieren darin die „Nöstlinger-Songs“ – unter dem Titel „A schenes Lem!“ verarbeitete Votava späte Dialektgedichte von Christine Nöstlinger zu einem großartigen, modernen Album.

