Staffelübergabe bei Amrop in Österreich

Wir freuen uns sehr mit dieser neuen Partnerschaft unsere Philosophie bestmöglich verwirklichen zu können: maßgeschneiderte, persönliche Beratung auf höchstem Niveau, basierend auf langjähriger Erfahrung und Branchen-Knowhow – sodass unsere Klienten und Kandidaten weiterhin im Mittelpunkt stehen können Sandra Schrögenauer, Managing Partnerin Amrop GmbH 1/3

Und wir sind stolz mit Amrop unseren Klienten weiter die gewohnte Qualität in Verbindung mit internationalen Branchen-Insights und unserem persönlichen Einsatz zu bieten, um so bestmögliche Besetzungen und damit einen Mehrwert zu generieren Gabriele Gradnitzer, Managing Partnerin Amrop GmbH 2/3

So lässt sich Bewährtes fortführen und dennoch neue Akzente setzen Gabriele Gradnitzer, Managing Partnerin Amrop GmbH 3/3

Wien (OTS) -

Executive Search-Profis Gabriele Gradnitzer und Sandra Schrögenauer übernehmen exklusiv die internationale Topmarke in Österreich

Neue Amrop GmbH startet mit frischem Expertenteam und neuen Akzenten als Teil der globalen Amrop-Organisation

Langjähriger Branchen-Doyen Günther Tengel wechselt in International Senior Advisor-Rolle und begleitet den Markenübergang



Das globale Personalberatungsunternehmen Amrop hat in Österreich künftig zwei neue Gesichter: Die Executive Search-Profis Gabriele Gradnitzer (50) und Sandra Schrögenauer (39) übernehmen exklusiv die internationale Topmarke in Österreich. Somit kehren die vormals langjährigen Amrop-Führungskräfte zu Amrop zurück, nunmehr in der Eigentümerrolle.

Die beiden Branchenexpertinnen mit insgesamt 40 Jahren Erfahrung in Executive Search und Leadership Advisory firmieren dafür mit eigenem Unternehmen unter dem Namen der globalen Marke: Die Amrop GmbH startet ab sofort an der Adresse Karlsplatz 1 im 1. Bezirk in Wien mit erfahrenem Consultant- und Researchteam und bietet Executive Search und Leadership Services mit Fokus auf Top- und Middle-Managementfunktionen.

Zwei Branchenexpertinnen mit langjähriger Erfahrung und neuem Unternehmen

Gradnitzer und Schrögenauer übernehmen damit exklusiv die internationale Topmarke für Österreich vom bisherigen Branchen-Doyen Günther Tengel (66). Dieser wechselt in die International Senior Advisor-Rolle, wird den Markenübergang begleiten und steht dabei langjährigen Stammklienten noch für ausgewählte Mandate zur Verfügung.

Die beiden neuen Amrop-Managing-Partnerinnen haben langjährige lokale wie internationale Markterfahrung. Zu ihren Klienten gehören sowohl internationale Konzerne als auch mittelständische, eigentümergeführte Unternehmen und Privatstiftungen, die den persönlichen, individuellen Beratungsansatz schätzen.

Gabriele Gradnitzer zählt mit über 700 erfolgreichen Besetzungen in Österreich zu den renommiertesten Expertinnen für Senior- und Middle Management-Suchen: Sie verfügt über 25 Jahre Erfahrung im Headhunting mit Fokus auf Executive Search und Management Assessments. Zuletzt war sie sechseinhalb Jahre Partnerin bei Stanton Chase in Wien und zeichnete für die Leitung einer Practice Group verantwortlich. Davor war sie schon einmal für fünf Jahre bei Amrop in Österreich, weitere elf Jahre bei Neumann in leitenden Funktionen sowie als Practice-Head für lokale und internationale Klienten letztverantwortlich. Gradnitzer studierte Betriebswirtschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien und in England und begann ihre Karriere im Search-Business bei einer globalen Headhunting-Boutique.

Sandra Schrögenauer ist seit 2006 für international renommierte Beratungshäuser in der Suche und in der diagnostischen Evaluierung von Top-Führungskräften tätig. Zuletzt leitete sie als Österreich-Geschäftsführerin die Personal- und Managementberatung Kienbaum, wo sie branchenübergreifend für Executive Search und Assessment Services verantwortlich zeichnete. Davor prägte sie bereits 13 Jahre lang in diversen Führungsrollen Amrop in Österreich mit und fungierte langjährig als Associate Partner bei Amrop Jenewein. Sandra Schrögenauer studierte Internationale Betriebswirtschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien und in Frankreich und startete ihre berufliche Laufbahn im Executive Development bei im Konzernumfeld.

Schrögenauers und Gradnitzers Beratungsansatz ist geprägt von vertrauensvoller, partnerschaftlicher Zusammenarbeit gepaart mit höchstem Qualitätsanspruch. Gemeinsam mit ihrem Beraterteam decken sie mit der Amrop GmbH ein breit-diversifiziertes Branchenspektrum ab: von Financial Services, Life Sciences, über produzierende Industrie, Consumer/Retail, Hospitality, Real Estate bis zu Digital und ICT Business.

Bewährtes fortführen, innovative Akzente setzen – mit Qualität und Professionalität

Die beiden neuen Amrop-Eigentümerinnen konnten bereits in früheren beruflichen Stationen bei Amrop den besonderen Team-Spirit, die von Unternehmertum geprägte Kultur und den hohen Qualitätsanspruch leben. Entsprechend groß ist die Freude, dies nun künftig mit einem agilen und innovativen Ansatz weiter zu prägen.

„ Wir freuen uns sehr mit dieser neuen Partnerschaft unsere Philosophie bestmöglich verwirklichen zu können: maßgeschneiderte, persönliche Beratung auf höchstem Niveau, basierend auf langjähriger Erfahrung und Branchen-Knowhow – sodass unsere Klienten und Kandidaten weiterhin im Mittelpunkt stehen können “, so Sandra Schrögenauer, Managing Partnerin Amrop GmbH.

„ Und wir sind stolz mit Amrop unseren Klienten weiter die gewohnte Qualität in Verbindung mit internationalen Branchen-Insights und unserem persönlichen Einsatz zu bieten, um so bestmögliche Besetzungen und damit einen Mehrwert zu generieren .“ sagt Gabriele Gradnitzer, Managing Partnerin Amrop GmbH. Bei internationalen Suchen könne man dabei auf die weltweite Amrop-Struktur mit 64 Büros in 51 Ländern und überall gleicher Servicequalität zugreifen. „ So lässt sich Bewährtes fortführen und dennoch neue Akzente setzen “, so Gradnitzer.

Amrop International – der Partner für Executive Search & Leadership Services weltweit

Amrop zählt zu den weltweit führenden Executive Search und Leadership-Beratungen mit 64 Büros in 51 Ländern. Als globale Partnerschaft von eigentümergeführten Unternehmen kombiniert Amrop lokale Marktexpertise mit internationalem Knowhow, basierend auf mehr als vier Jahrzehnten Erfahrung. Sämtliche Partner sind vereint durch gemeinsame Werte, Qualitätsstandards und spürbare Leidenschaft für ihre Profession.

Rückfragen & Kontakt:

Gabriele Gradnitzer, Managing Partner | 0664 394 87 32 | gabriele.gradnitzer @ amrop.at

Sandra Schrögenauer, Managing Partner | 0664 528 66 49 | sandra.schroegenauer @ amrop.at



www.amrop.at | www.amrop.com



Email: office @ amrop.at



Amrop GmbH

Karlsplatz 1

1010 Wien