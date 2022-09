TV-Dokumentation des ORF Vorarlberg: „Hightech-Textilfaser revolutioniert Brückenbau“

„Österreich-Bild am Sonntag“, 18. September, um 18.25 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Die Krumbach-Brücke im Bregenzerwald hat eine Spannweite von 120 Metern und muss dringend saniert werden. Anstelle von schwerem Stahl kommt erstmals bei einer Großbaustelle weltweit textiles Gewebe zum Einsatz. Optisch fast zerbrechlich, besitzt dieses verharzte Textilgewebe eine Zugkraft teils stärker als Stahlbeton. Die Technik erspart zudem enorm viel Beton und schont die Umwelt. Kein Wunder, dass die internationale Aufmerksamkeit groß ist.

Die TV-Dokumentation des ORF Vorarlberg „Hightech-Textilfaser revolutioniert Brückenbau“ ist am 18. September 2022 um 18.25 Uhr in der Reihe „Österreich-Bild am Sonntag“ in ORF 2 zu sehen.

Buch und Gestaltung: Bernhard Stadler

Kamera: Mike Tavera

Schnitt: Daniel Andrei

Sprecher: Rüdiger Wenk

Redaktion: Angelika Simma-Wallinger

Gesamtleitung: Markus Klement

