Barbara Stöckl im Gespräch mit Stefanie Werger, Viktoria Schnaderbeck, Bernhard Aichner und Rosa Lyon

Im ORF-Nighttalk „Stöckl“ am 15. September um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl“ sind am Donnerstag, dem 15. September 2022, um 23.05 Uhr in ORF 2 Sängerin Stefanie Werger, die ehemalige Profifußballerin Viktoria Schnaderbeck, Krimiautor Bernhard Aichner und ORF-Journalistin Rosa Lyon zu Gast bei Barbara Stöckl:

Vor 40 Jahren interviewte Barbara Stöckl für die Jugendsendung „Okay“ die damals 30-jährige Stefanie Werger zu ihrem allerersten Album, nun spricht die ORF-Moderatorin mit der steirischen Sängerin über deren Bühnenabschied. Speziell der kurze Moment, bevor nach einem emotionalen Lied der Applaus einsetzt, werde ihr abgehen: „Diese Stille ist das Geile“, erzählt die Austropop-Legende, die noch bis Ende Oktober durch Österreich tourt.

Viktoria Schnaderbeck hat ihren Abschied schon hinter sich. Die ehemalige Kapitänin des österreichischen Fußball-Nationalteams beendete im August unter Tränen ihre Karriere, die von glorreichen Momenten wie auch bitteren Verletzungen geprägt war. Wie findet sich die 31-Jährige, die sich heuer mit ihrer Partnerin verlobte, im neuen Lebensabschnitt zurecht?

Bernhard Aichner hatte bereits mehrere Neuanfänge hinter sich, ehe er als Krimiautor breite Bekanntheit erlangte. Seine packenden Geschichten werden inzwischen sogar verfilmt. Diesen Herbst feiern der Film „Broll + Baroni – Für immer tot“ sowie die Serie „Totenfrau“ ihre ORF-Premieren. Der Tiroler selbst malt neuerdings auch und hat im Burgenland eine zweite Heimat gefunden.

Als Tochter einer US-Amerikanerin und eines Österreichers war Rosa Lyon schon an mehreren Orten zu Hause. Die ORF-Journalistin und „ZIB“-Moderatorin scheut auch schwierige Aufgaben nicht. Ein Jahr nach der Machtübernahme der Taliban reiste die Mutter einer Tochter ins krisengebeutelte Afghanistan. Was hat sie dort erlebt?

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at