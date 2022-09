Österreichischer Musiktheaterpreis geht an ORF III für „Wir spielen für Österreich“

Ehrenpreis des Vorstandes für „Courage in Pandemiezeiten“ in Grafenegg an ORF-III-Geschäftsführer Peter Schöber verliehen

Wien (OTS) - Beim gestern Abend, am Dienstag, dem 13. September 2022, in Grafenegg verliehenen Österreichischen Musiktheaterpreis wurde ORF III Kultur und Information gemeinsam mit der Wiener Staatsoper für die Initiative „Wir spielen für Österreich“ ausgezeichnet. Im Rahmen des im Zuge der Corona-Krise gestarteten TV-Formats, das dem Publikum auch in Zeiten des Lockdowns und der beschränkten Besuchsmöglichkeiten Kulturerlebnisse ermöglichte, präsentierte ORF III von April 2020 bis Dezember 2021 – vorwiegend live – insgesamt 46 Opern-, Konzert- und Sprechtheaterproduktionen heimischer Bühnen sowie ein Jubiläums-Best-of aus der Wiener Staatsoper. Insgesamt gestaltete ORF III zwölf „Wir spielen für Österreich“-Sendungen in Kooperation mit dem Ersten Haus am Ring. Für dieses Engagement nahmen ORF-III-Programmgeschäftsführer Peter Schöber und Staatsoperndirektor Bogdan Roščić stellvertretend für alle Partner/innen der Initiative bei der gestrigen zehnten Musiktheaterpreis-Gala den Ehrenpreis des Vorstandes in der Sonderkategorie „Courage in Pandemiezeiten“ entgegen.

Zu den „Wir spielen für Österreich“-Höhepunkten in Zusammenarbeit mit der Wiener Staatsoper zählt das live übertragene glanzvolle TV-Auftaktkonzert, bei dem Stars des Hauses wie Anna Netrebko, Yusif Eyvazov, Juan Diego Flórez und viele mehr im ORF RadioKulturhaus auftraten, weiters unvergessliche Live-Produktionen wie „Die Fledermaus“, „Nabucco“, „La Traviata“ oder „Carmen“ sowie die Sendung zum einjährigen Jubiläum der Initiative von und mit Barbara Rett und Direktor Bogdan Roščić aus dem Teesalon der Oper.

In Zeiten der Pandemie ging mit „Wir spielen für Österreich“ ein starkes Signal der Kulturnation Österreich auch über die Grenzen des Landes hinaus. Durch die Ausstrahlungen in ORF III und bei den Partnersendern 3sat und ARTE sowie das digitale Angebot via Klassikplattform myfidelio (www.myfidelio.at) konnte sowohl national als auch international ein vielfaches Millionenpublikum erreicht werden.

ORF-III-Programmgeschäftsführer Peter Schöber: „ORF III versteht sich als verlässlicher Partner der österreichischen Kunst- und Kulturszene – stets und besonders in Krisenzeiten. Mit ‚Wir spielen für Österreich‘ haben wir unserem Publikum in einer für alle Menschen herausfordernden Zeit unvergessliche Bühnenerlebnisse auf die heimischen Bildschirme gebracht. Mein besonderer Dank gilt den mutigen und couragierten österreichischen Kulturbühnen, sowie allen mitwirkenden Künstlerinnen und Künstlern aus Oper, Theater und Orchester samt deren Intendantinnen und Intendanten quer durch Österreich, deren Einsatz und Engagement maßgeblich zum Erfolg dieses Kulturgroßprojekts beigetragen haben. Ein großes Dankeschön geht auch an die ORF-Konzernspitze, die dieses zutiefst öffentlich-rechtliche Projekt ermöglichte, sowie an das großartige ORF-III-Team und die ‚Erlebnis Bühne‘-Redaktion mit Barbara Rett, das ORF-III-Produktionsteam, das ORF RadioKulturhaus, das ORF RSO Wien und alle weiteren Beteiligten, die geholfen haben, diese einzigartige Initiative umzusetzen.“

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at