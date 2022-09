„Stars & Talente by Leona König“: Drehstart für dritte Staffel des ORF-Nachwuchsförderformats

Zehn neue Folgen ab 27. November in ORF 2 – mit Stars wie Nylund, Schade, Unterreiner, Heller und Gomes

Wien (OTS) - Junge, aufstrebende Klassikkünstlerinnen und -künstler treffen auf arrivierte Größen des Genres: Das ist das Erfolgskonzept des von „Goldene Note“-Begründerin Leona König initiierten ORF-TV-Formats „Stars & Talente“, das seit Dezember 2020 in ORF 2 den heimischen Klassiknachwuchs fördert. Anfang der Woche starteten die Dreharbeiten zur bereits dritten Staffel der Reihe, in der Leona König als Moderatorin wieder begabte junge Musiker/innen auf ihrem künstlerischen Weg begleitet. Zehn Folgen lang stehen ab 27. November – sonntags um 17.55 Uhr in ORF 2 – erneut vielversprechende Talente im Mittelpunkt. In den ersten neun Ausgaben stellt König die Finalistinnen und Finalisten der „Goldenen Note 2022“ ins Rampenlicht und zeigt so manche Parallele zu den Karrieren internationaler Stars auf, mit denen es in jeder Sendung zu gemeinsamen musikalischen Begegnungen kommt. Die zehnte und letzte Folge präsentiert eine Zusammenfassung der Audition zur nächsten Ausgabe des jährlichen Klassik-Nachwuchspreises „Goldenen Note“ im Mai 2023. Für Buch und Regie der aktuellen Staffel „Stars & Talente by Leona König“ zeichnet wieder Christian Reichhold verantwortlich.

Die „Stars & Talente“ der neuen Staffel – erstmals Musical als Genre

In den kommenden Wochen werden die Dreharbeiten zur dritten Staffel „Stars & Talente“ fortgesetzt. Zu den prominenten Protagonistinnen und Protagonisten zählen u. a. folgende Größen des Klassikwelt:

Sopranistin Camilla Nylund, Tenor Michael Schade, Bariton Clemens Unterreiner, Pianistin Donka Angatscheva, die Solistinnen des Wiener Staatsballetts Olga Esina und Rebecca Horner sowie Universalkünstler André Heller, der selbst schon Opernregie geführt und mit Klassikstars zusammengearbeitet hat. Mit Musicaldarstellerin Ana Milva Gomes wird das TV-Format um eine weitere musikalische Gattung bereichert. Die Talente sind allesamt Finalistinnen und Finalisten der diesjährigen „Goldenen Note“.

Clemens Unterreiner und 14-jährige Violinistin Mariam Abouzahra in Folge eins

Die Protagonisten der schon aufgezeichneten ersten Folge sind Opernsänger Clemens Unterreiner und Violinistin Mariam Abouzahra aus Wien. Die mittlerweile 14-jährige Gewinnerin der „Goldenen Note 2022“ in der Kategorie Streichinstrumente und der international tätige Wiener Bariton, der Mitglied der Jury war, kennen einander bereits vom Finale des Klassiknachwuchspreises: Bei Mariams Siegerauftritt gaben sie gemeinsam die Duett-Arie „Papageno-Papagena“ aus Mozarts Opernklassiker „Die Zauberflöte“ zum Besten.

Seither hat die junge Musikerin viel gelernt und ihr Können weiterentwickelt, was sie im neuerlichen Zusammenspiel mit Clemens Unterreiner unter Beweis stellen wird. An dessen beruflicher Heimstätte, der Wiener Staatsoper, lässt Leona König Star und Talent neuerlich aufeinandertreffen. Zuvor bittet sie jedoch beide einzeln zum persönlichen Gespräch.

Für den musikalischen Auftritt hat Leona König zur Verstärkung am Klavier die elfjährige Pianistin Sona Tamura aus Wien eingeladen, die bei der „Goldenen Note 2022“ mit dem Publikumspreis ausgezeichnet wurde und selbst Hauptprotagonistin einer späteren „Stars & Talente“-Ausgabe sein wird.

Bis zum Start der neuen Staffel von „Stars & Talente by Leona König“ können alle Folgen der zweiten Saison via ORF-Klassikplattform myfidelio (www.myfidelio.at) nachgesehen werden.

