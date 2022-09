Reimon zu von der Leyen: Endlich ist die Dramatik der Klimakatastrophe angekommen

Grüne begrüßen Ideen im Energiebereich, wenn die Umsetzung konsequent genug sein wird

Wien (OTS) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat in ihrer State of the Union-Rede die Energieversorgung und die Klimakrise ins Zentrum ihrer Rede gestellt. Sie will unter anderem eine grundlegende Reform des Strommarktes und die Abschöpfung mancher obszöner Konzerngewinne.

„Von der Leyen hat ihre Rede zuvor mit den Key Playern der europäischen Politik abgestimmt und man sieht: Endlich haben auch Konservative und Sozialdemokrat:innen die Dramatik der Klimakatastrophe kapiert“, sagt Michel Reimon, Europasprecher der Grünen, und hält fest: „Auch wenn sie diese immer noch nur als Sicherheitsproblem verstehen, verstehen sie immerhin, dass etwas geschehen muss. Die Energieversorgung muss ökologischer und dezentraler werden, die Abhängigkeit von Diktaturen und Konzernen muss enden. Ob die gesetzten Schritte radikal genug sein werden, werden wir sehen und beurteilen.“

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

+43-1 40110-6697

presse @ gruene.at