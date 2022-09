Österreichs fehlende Rohstoffsicherheit - Leitartikel der Wirtschaftsnachrichten

Graz (OTS) - Europas Rohstoffabhängigkeit reduziert sich nicht nur auf Öl und Gas. Auch bei vielen anderen Rohstoffen und Metallen bestehen strategisch heikle Abhängigkeiten. Doch wie sieht es im Detail mit der Abhängigkeit von Konfliktrohstoffen, seltenen Erden und wichtigen Industriemetallen in Österreich aus? Der dramatische Befund: Österreich könnte ein veritables Rohstoff-Blackout drohen. Es fehlt an klaren Kompetenzen für ein strategisches Rohstoffmanagement. Politik und Wirtschaft schlafen in puncto Versorgungssicherheit seit Jahren!

Grüne Transformation bedroht

Besonders heikel sind die Rohstoffabhängigkeiten im Bereich der Erneuerbaren Energien, der E-Mobilität, Elektronik und weiteren Schlüsseltechnologien einzustufen. Laut dem Masterplan Rohstoffe 2030 wird der Bedarf an kritischen Rohstoffen in den nächsten Jahrzehnten massiv steigen.

Rasches Handeln erforderlich



Seit Ende 2021 liegt der Masterplan Rohstoffe 2030 auf. Das hochbrisante Strategiepapier fand aber so gut wie keine mediale Beachtung. Lediglich Umwelt-NGOs bemängelten, dass Umweltschutz und Menschenrechte zu wenig berücksichtigt wurden. Die Umsetzung lässt aber bereits über ein halbes Jahr auf sich warten. Die Kompetenzen sind zwischen den Ministerien zerplittert. Erste Strategietreffen sind für den Herbst vorgesehen. Um Versorgungsengpässe für die Wirtschaft fühzeitig vorzubeugen, ist ob der jüngsten Spannungen zwischen China und Taiwan rasches Handeln erforderlich.



Zum Leitartikel:



Österreichs fehlende Rohstoffsicherheit



