AVISO: „Sei wach! Hell wach! Sei Rudi Wach!“ - Sonderausstellung des Bildhauers Rudi Wach im Garten des Schloss Belvedere

Die Ausstellung eröffnet am 15. September und wird bis 23. Oktober 2022 gezeigt

Wien (OTS/BHÖ) - Wo Prinz Eugen einst Tiere aus aller Welt um seinen geliebten Löwen in der Menagerie hatte, zeigt der Österreichische Bildhauer und Zeichner Rudi Wach heute seine Bronzeskulpturen und Zeichnungen. Der "Löwe des Belvedere" wird dadurch neu interpretiert. Denn das Gefühl des Gefangenseins und der Wunsch nach Freiheit sind zentrale Themen für Rudi Wach. Hingebungsvolle Hände und der animalisch fliehende Minotaurus dominieren sein Werk, das ihm wie aus einer anderen Welt diktiert aus den Fingern fließt.

Im Alter von achtundachtzig Jahren präsentiert Rudi Wach in Kooperation mit der Burghauptmannschaft Österreich und MRC Film seine bisher unveröffentlichten Meisterwerke der letzten Jahre. Nach dem Studium bei Marino Marini in Mailand und Alberto Giacometti in Paris wurden viele seiner Werke in letzter Zeit von New York bis Mailand gezeigt und auf zahlreichen Biennalen und der Art Basel präsentiert. Nun steht seine Ausstellung in Wien auf dem Programm. Den einzigartigen Rahmen für die Präsentation der Kunstobjekte bildet der historische Barockgarten des Belvedere.

Bitte merken Sie folgende Termine vor:

- Pressetermin: „Sei wach! Hell wach! Sei Rudi Wach!“ -Sonderausstellung des Bildhauers Rudi Wach im Garten des Schloss Belvederes

Datum: Donnerstag, 15. September 2022, 11 Uhr

Ort: Löwenzwinger im Garten des Oberen Belvedere, Prinz-Eugen-Straße 27, 1030 Wien

Durch den Termin führen:

- Künstler Prof. Rudi Wach,

- Ausstellungskurator Manfred Corrine,

- ein Vertreter der Burghauptmannschaft Österreich;

Im Anschluss an die Pressekonferenz ist ein Rundgang durch die Ausstellung mit dem Künstler geplant.

-Ausstellungseröffnung: „Sei wach! Hell wach! Sei Rudi Wach!“ -Sonderausstellung des Bildhauers Rudi Wach im Garten des Schloss Belvederes

Datum: Donnerstag, 15. September 2022, 16:00 Uhr

Ort: Löwenzwinger im Garten des Oberen Belvedere, Prinz-Eugen-Straße 27, 1030 Wien

Es sprechen:

- Künstler Prof. Rudi Wach,

- Ausstellungskurator Manfred Corrine,

- Burghauptmann Reinhold Sahl,

- Dr. Elmar Zorn

Wir laden alle Medienvertreterinnen und Medienvertreter ein, an den genannten Terminen teilzunehmen und ersuchen um vorherige Anmeldung unter presse @ burghauptmannschaft.at. Es besteht die Möglichkeit für Film- und Fotoaufnahmen sowie für Interviews mit dem Künstler bzw. den Organisatoren.

