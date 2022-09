Neue Fashion-Kampagne: DEICHMANN und Jung von Matt setzen voll auf Fashion und Humor

Wien (OTS) - Die neuen Schuhe der aktuellen DEICHMANN-Kollektion sind ein absolutes „Must-Have“ – mitsamt der dazugehörigen selbstbewussten Inszenierung in der neuen Modekampagne mit dem Titel „Liebe den Schuh – und den Preis“.

Schon mal Schuhe gesehen und gedacht: „Die muss ich einfach haben!“? Genau davon erzählt die neue Fashion-Kampagne von DEICHMANN und Jung von Matt. Am liebsten würde so mancher Schuh-Fan sie der Besitzerin oder dem Besitzer einfach von den Füßen reißen. Wie gut, dass die Schuhmodelle von DEICHMANN genau diese Begehrlichkeit auslösen – aber dabei zu so attraktiven Preisen angeboten werden, dass man nicht gleich zu verzweifelten Mitteln greifen muss… eben „Liebe den Schuh – und den Preis“.

Die mutige und moderne Handschrift der neuen Kampagne von Europas größtem Schuheinzelhändler verbindet humorvolles Storytelling mit Fashion, sodass sowohl die Marke, als auch die Produkte zum Gesprächsthema werden. Top-Marken und Modelle zu einem unschlagbaren Preis. Das ist einfach eine unwiderstehliche Kombination.

Eine Prise Humor in der Kommunikation sollte auch in schwierigen Zeiten erlaubt sein. Und mit Jung von Matt SAGA holt sich Europas Schuheinzelhändler Nummer 1 einen starken Agenturpartner an seine Seite, der für humorvolles Storytelling bekannt ist. Die Hamburger konnten bereits im Frühjahr 2022 bei DEICHMANN überzeugen und erhielten das Mandat, die Fashion-Kampagne „Herbst/Winter 2022“ zu konzipieren und umzusetzen.

Im Kampagnenzeitraum von September bis November werden die drei Produktkategorien Sneaker, Combat-Boots und Warmfutter zu sehen sein. Schwerpunkt der Kampagne ist es, das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis von DEICHMANN in der Außenwahrnehmung zu stärken, um der Marke eine noch stärkere Strahlkraft und Relevanz bei modeaffineren Zielgruppen zu verleihen.

Die erste Kampagne der Produktkategorie Sneaker startet diese Woche im TV und am POS sowie auf allen Social-Media-Kanälen. Der Auftritt umfasst 20 und 15s TVC, individuelle Online- und Social Media-Formate sowie Assets für POS und Display Banner.

