Christian Schad, Leben und Werk

Wien (OTS) - Anlässlich der Eröffnung des Christian Schad Museums in Aschaffenburg im Juni 2022 präsentiert Dr. Wilfried Hartleb (Landkreispfleger, Passau) in der Alfred Kubin Galerie in Wernstein Leben und Werk des Künstlers anhand von 40 qualitativ hochwertigen Exponaten. Schad war deutscher Hauptvertreter der „Neuen Sachlichkeit“.

Neben Radierungen und Lithografien sind auch Beispiele für Aquarell- und Ölmalerei zu sehen.

Eröffnung 17. September 2022, 17.00 Uhr

Dauer: 17.9. – 16.10. 2022

Öffnungszeiten: Mi, 17.00-19.00 Uhr, Sonntag 14.30 – 17.00 Uhr





Info Tel: +43 676 7926270

www.kubin-galerie.at

Rückfragen & Kontakt:

Tel. +43 676 7926270