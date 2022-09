Krebswissen für alle bei der Cancer School CCC Vienna

Informationsreihe des Comprehensive Cancer Center von MedUni Wien und AKH Wien startet am 5. Oktober

Wien (OTS) - Die Diagnose Krebs wirft viele Fragen auf, für deren Beantwortung im ärztlichen Gespräch oft nicht ausreichend Zeit bleibt. Krebs-Spezialist:innen von MedUni Wien und AKH Wien haben es sich in der Cancer School CCC Vienna zur Aufgabe gemacht, Patient:innen und deren Angehörige mit faktenbasierten Informationen zu den verschiedenen Aspekten der Erkrankung zu unterstützen. Die Cancer School startet am 5. Oktober und kann nach Anmeldung unter www.cancerschool.at im Hörsaal oder als Live-Stream verfolgt werden.



„Gut informierte Krebspatient:innen können ihre Krankheit besser managen und erhöhen dadurch nicht nur ihre Lebensqualität, sondern auch den Erfolg ihrer Therapie“, betont Gabriela Kornek, Ärztliche Direktorin des AKH Wien sowie Onkologin an der Universitätsklinik für Innere Medizin I von MedUni Wien und AKH Wien. Darum haben Kornek und ihr Leitungsteam der Cancer School CCC Vienna auch heuer wieder eine Informations- und Fortbildungsreihe zusammengestellt, die viele Aspekte rund um das Thema Krebs umfasst. Das Programm richtet sich an Betroffene und Angehörige, aber auch an alle, die beruflich mit der Erkrankung bzw. mit Krebspatient:innen zu tun haben. Die Veranstaltungsreihe besteht aus insgesamt acht Einheiten, die zwischen 5. Oktober und 30. November jeweils von 16.30 Uhr bis 18.00 Uhr live oder online besucht werden können. Der Möglichkeit für Fragen wird dabei jedes Mal ausreichend Zeit eingeräumt.

Mit Fakten gegen Krebs-Mythen



Eine wesentliche Zielsetzung des Fortbildungsprogramms besteht darin, den vor allem in virtuellen Medien kursierenden Mythen über die Krebserkrankung mit gesicherten Fakten entgegenzutreten. „Schon im Rahmen unserer Vorträge erhalten die Teilnehmer:innen ein umfangreiches Grundwissen zum Thema Krebs. Am Ende sollen die Patient:innen und ihre Angehörigen aber auch wissen, wo sie seriöse Informationen finden können, um etwa vor kursierenden falschen Ratschlägen geschützt zu sein“, sagt Gabriela Kornek.

Zukunftsthema Präzisionsmedizin



Das diesjährige Programm behandelt neben verschiedenen Fragen zum Leben mit der Erkrankung das Schwerpunktthema Brustkrebs und das Zukunftsthema Präzisionsmedizin. Maßgeschneiderte, auf die individuelle Disposition der Patient:innen angepasste Therapien lösen auch in der Krebsmedizin universelle Behandlungsmethoden zunehmend ab. Im derzeit am gemeinsamen Standort von AKH Wien und MedUni Wien entstehenden Eric Kandel Institut – Zentrum für Präzisionsmedizin werden künftig moderne Rahmenbedingungen für die weitere Entwicklung von personalisierten Diagnosen, Therapien und Präventionsmaßnahmen zur Verfügung stehen.

