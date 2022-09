AVISO: Einladung zum Kongress der Jungen Allgemeinmedizin am 23.09.2022 in Klagenfurt

Über 100 angehende und junge Allgemeinmediziner:innen mit Begeisterung für die Hausarztmedizin besprechen aktuelle Themen.

Wien/ Klagenfurt (OTS) - Von 23. bis 25.09.2022 findet der Junge Allgemeinmedizin Kongress 2022 (JAM22) an der Alpen Adria Universität in Klagenfurt statt. Wir freuen uns, unseren jährlich stattfindenden Kongress der Jungen Allgemeinmedizin Österreich erstmals nach Kärnten zu bringen! , betont Kongresspräsidentin Dr.in Madeleine Leustik.

Hier tauschen sich zukünftige und junge Allgemeinmediziner:innen aus ganz Österreich über aktuelle Themen aus. Zu besprechen gibt es in Zeiten von Hausärzt:innenmangel, neuen Primärversorgungsformen und weiteren Herausforderungen in diesem Bereich wahrlich genug. Ein wichtiger Aspekt ist dabei die Verbesserung der Ausbildung, wobei die Einführung eines Facharztes für Allgemeinmedizin aus Sicht der Jungen Allgemeinmedizin Österreich (JAMÖ) ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung wäre. Anhand zahlreicher Vorträge und Workshops werden den Kongressbesucher:innen vielfältige Möglichkeiten geboten, von Wissensgewinn, Erfahrungsaustausch und Vernetzung mit Kolleg:innen zu profitieren und sich für eine zukünftige, hausärztliche Tätigkeit zu begeistern.

Alle interessierten Medienvertreter:innen sind herzlich zur Kongresseröffnung mit anschließendem Festvortrag am 23.09.2022 um 17:00 eingeladen. Dazu werden u.a. Landeshauptmann-Stv. Dr. Beate Prettner, Kärntner Gesundheitslandesrätin, Dr. Markus Opriessnig, Präsident der Ärztekammer für Kärnten, MR Dr. Susanne Rabady, Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Allgemeinmedizin, Wirtschaftsbund-Direktorin Sylvia Gstettner, Vorsitzende des Landesstellenausschusses der ÖGK Kärnten, sowie MR Dr. Wilfried Tschiggerl, Leiter der allgemeinmedizinischen Gesellschaft in Kärnten, erwartet.

Es besteht selbstverständlich die Möglichkeit zum Gespräch mit den Organisator: innen, allesamt selbst angehende und junge Hausärzt:innen aus verschiedenen Regionen Österreichs.

Junge Allgemeinmedizin Kongress

Datum: 23.09.2022, 17:00 - 19:45 Uhr

Ort: Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Hörsaal B

Universitätsstraße 65-67, 9020 Klagenfurt, Österreich

Url: https://jungeallgemeinmedizin.at/

Rückfragen & Kontakt:

JAMÖ-Obmann Dr. Richard Brodnig

richard.brodnig @ jamoe.at

Tel.: +43 664 4502450