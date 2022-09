SPÖ-Keck: Horrorstall muss sofort geschlossen werden!

VGT deckt Tierquälerei auf – Alarmkette bei Tierkörperverwertung schaffen

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Tierschutzsprecher Dietmar Keck ist entsetzt über die Zustände, die vom Verein gegen Tierfabriken (VGT) in Niederösterreich aufgedeckt wurden. In einem Stall wurden zum wiederholten Male Tierkadaver zwischen den lebendigen Tieren und unmögliche Haltezustände gefunden. „Es ist mehr als erschütternd, was sich in diesem österreichischen Stall abspielt. Die Tierquälerei muss umgehende strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen, die Tiere müssen gerettet werden. Denn nicht zum ersten Mal fällt dieser Horrorstall mit einer folterähnlichen Tierhaltung auf!“, so Keck. Um diesem und anderen Fällen der Nutztierquälerei früher auf die Schliche zu kommen, stellt sich der Abgeordnete ein Alarmsystem vor. ****

„Wie in der Krone berichtet wird, füllte dieser Betrieb wöchentlich mehrere Tonnen zur Tierentsorgung und dürfte damit weit über dem Durchschnitt in Österreich liegen. In solchen Fällen müsste die Tierkörperverwertung sofort Alarm schlagen und der Betrieb überprüft werden“, fordert Keck. Dass diese Umstände weder durch den Tiergesundheitsdienst noch durch andere zuständige Stellen, wie die betreffende niederösterreichische Bezirksverwaltungsbehörde, entdeckt wurden, verärgert Keck: „Es entsteht der Eindruck, dass es sich hier nicht um Einzelfälle handelt, sondern, dass zumindest bei einem gewissen Teil der Bauern einfach weggeschaut wird.“

Für Keck ist die Fülle an Tierhaltungsskandalen alleine in diesem Jahr, aber auch „Wiederholungstäter“ wie die niederösterreichischen Landwirte, ein Beleg dafür, dass die Versprechungen des Landwirtschaftsministers und des Bauernbundes leere Worte sind: „Das Notwendige in der Tierhaltung geschieht einfach nicht, allen Beteuerungen zum Trotz. Es braucht hier klare gesetzliche Vorschriften, empfindliche Strafen und auch Stellen, die genau hinschauen. Nichts darf weiter beschönigt werden. Ich fordere Konsequenzen für alle, denen diese furchtbaren Verhältnisse bekannt waren!“ (Schluss) sd/lp

