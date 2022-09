Antifaschistische Kundgebung am Karmeliterplatz, 1020

Mi, 14.09.2022 | 18 Uhr | Karmeliterplatz, 1020 Wien

Wien (OTS) - Warum der Zweite Bezirk?



Der Zweite Bezirk ist nicht nur ein Zentrum jüdischen Alltagslebens in Wien, es ist auch ein Ort an dem mehrere Neonazis und Holocaustleugner*innen Ihre Wohnungen haben. In der Leopoldstadt wohnen die Faschist*innen Gottfried und Karin Küssel sowie Felix Budin. Gottfried Küssel, zu mehreren Haftstrafen verurteilter und weiterhin stark aktiver Nazikader und Netzwerker, steht für den Hitlerfaschismus ein. Rund um die Wohnungen der drei Akteur*innen taucht immerwieder einschlägige rechte Propaganda auf, Sticker verschiedener Rechtsextremer Gruppen werden verklebt und rechte Hooligans gehen im Haus ein und aus. (Dies ist eine Gefahr für alle Menschen die im zweiten Bezirk, im Umfeld der Wohnung, leben und arbeiten und nicht in das engmaschige Weltbild der Faschist*innen passen. Gerade im stark jüdisch geprägten Grätzl stellt dies eine unmittelbare Gefahr dar.



Wir stehen an der Seite aller betroffenen rechter Gewalt und kämpfen gemeinsam für eine andere, solidarische Gesellschaft, in der wir ohne Angst leben können. Wir müssen die neonazistischen Kräfte im Bezirk aktiv bekämpfen und ihnen entgegenstehen. Eine gemeinsame Gegenoffensive ist umso stärker, wenn wir viele sind.



Am Mittwoch, 14.09.2022, 18 Uhr gehen wir deshalb auf die Straße. Am Karmeliterplatz wollen wir über das rechte Netzwerk um die hier wohnhaften Nazis informieren, uns austauschen und antifaschistische Kräfte vernetzen.



Rückfragen & Kontakt:

leopoldstadtnazifrei @ riseup.net