Mit Medienkompetenz und der Wiener Zeitung Mediengruppe sicher in die digitale Zukunft

Das kostenlose Kursangebot Info.Sicher fördert den digitalen Medienkompetenzaufbau, um allen Bürger*innen einen sicheren Umgang mit digitalen Medien zu ermöglichen.

Wien (OTS) - Um im heutigen digitalen Zeitalter am sozialen und beruflichen Leben teilhaben zu können, bedarf es zunehmend digitaler Kompetenz – sei es, um in Kontakt mit Bekannten, Familie und Freund*innen zu bleiben oder um Alltagsaufgaben selbstbestimmt und sicher zu erledigen. Eine besondere Herausforderung des digitalen Alltags stellt dabei der richtige Umgang mit Informationen im Internet dar. In diesem Kontext spielen speziell Online-Medien für Menschen aller Altersgruppen eine wichtige Rolle – dienen sie doch sowohl als Informationsquelle sowie als Mittel zur sozialen Interaktion und Basis der Meinungsbildung.

Als eine der essenziellen Schlüsselkompetenzen hilft digitale Medienkompetenz fundiert zwischen verschiedenen Angeboten wählen zu können, um Inhalte und Informationen kritisch zu bewerten und in vielfältigen Medien zu kommunizieren. Angesichts aktueller Phänomene wie Fake News, Filterblasen oder Verschwörungstheorien ist die Förderung einer kritischen und fundierten Medienkompetenz von entscheidender Relevanz. Fundiertes Wissen rund um digitale Medien unterstützt die Menschen dabei, sich sicher und selbstbewusst im Internet zu bewegen. Medienbildung und -kompetenz haben sich damit zu integralen Bestandteilen einer aufgeklärten und gut funktionierenden Gesellschaft und Demokratie entwickelt, die die Resilienz von Österreich als Lebens- und Wirtschaftsstandort gewährleisten und steigern.

Mehr Medienkompetenz für Österreich

Im Rahmen des Kursangebotes Info.Sicher widmet sich das Zentrum für Medienwissen, eine Initiative der Wiener Zeitung Mediengruppe, als Themenführer im Bereich Medienbildung und dieser herausfordernden Aufgabe: Den interessierten Teilnehmer*innen wird die Möglichkeit geboten, Grundlagenwissen im sicheren Handling von Medien sowie Einblicke in die journalistische Medienbildung zu erlangen. Das einzigartige Kursangebot wurde von Expert*innen der renommierten österreichischen Mediengruppe der Wiener Zeitung sowie von fit4internet, dem Verein zur Steigerung digitaler Kompetenzen in Österreich zusammengestellt und bietet nicht nur einen Überblick über alle relevanten Social-Media-Plattformen, sondern vermittelt auch Basiswissen im selbstbestimmten Umgang mit und in der kritischen Bewertung von Information und Inhalten.

Kostenfrei zur Medienkompetenz

Das komplett kostenlose und niederschwellige Kursangebot setzt sich aus vier halbtägigen Modulen zusammen und wird von erfahrenen Trainer*innen durchgeführt. Zielgruppen sind dabei Bürger*innen mit geringer bzw. keiner Medienkompetenz wie etwa Lehrlinge und Personen im Rahmen der Berufsausbildung, Bedienstete der öffentlichen Verwaltung sowie internetaffine Senior*innen.

Über den Verlauf der Kurse erhalten die Teilnehmer*innen einerseits die so entscheidende Orientierung und Standortbestimmung ihrer individuellen digitalen Medienkompetenz sowie andererseits auch – nach Absolvierung der Kursmodule – ein Zertifikat zum Nachweis ihrer digitalen Medienkompetenz, etwa für die Integration in Lebensläufe. Sämtliche Lern- und Prüfungsinhalte der Kurs-Reihe Info.Sicher sind dabei dem Digitalen Kompetenzmodell für Österreich – DigComp 2.2 AT (basierend auf dem europäischen Standard DigComp) zugeordnet, um damit die europaweite Anschlussfähigkeit zu gewährleisten.

Info.Sicher – alle Details auf einen Blick

Das kostenlose Kursangebot gilt ausschließlich für den Zeitraum von September bis Dezember 2022 und ist auf insgesamt 200 Kurse limitiert – ganz nach dem Prinzip first come – first serve werden die Termine ausschließlich an interessierte Gruppen vergeben.

Zielgruppen: Lehrlinge, öffentlich Bedienstete, Senior*innen

Laufzeit: September – Dezember 2022

Voraussetzung: Laptop/PC oder Tablet mit Mikrofonfunktion und Webcam sowie einer funktionierenden und stabilen Internetverbindung – diese technische Ausstattung sollte bedient werden können

Kursgröße: 10-25 Teilnehmer*innen

Kursformat: Online Kurse

Dauer: 2 Tage oder 4 Halbtage (insgesamt 4 Module inkl. Zertifikatsprüfung)

Kosten: Teilnahme kostenfrei

Anmeldung: ausschließlich Gruppenanmeldungen von mind. 10 – max. 25 Personen

Kontakt: telefonisch über 0732 / 78 80 78 808 (Mo-Fr 9:00-13:00 Uhr) oder unter www.medienwissen.at/infosicher

Über das Zentrum für Medienwissen:

Die Wiener Zeitung Mediengruppe hat es sich zur Aufgabe gemacht, Bürgerinnen und Bürger im richtigen Umgang mit Medien und Information zu unterstützen. Im Zentrum für Medienwissen werden Workshops und Inhalte dazu angeboten, wie man Verschwörungstheorien und Falschinformation erkennen und vermeiden kann, sich sicher im Netz bewegt, der Überforderung und gleichzeitiger Unter-Information entgegenwirkt und versteht, wie Medien, und Journalismus funktionieren.

Zielgruppe sind alle, die Interesse daran haben, wie Medien funktionieren, oder einen verantwortungsvolleren Umgang mit Informationen und Quellen lernen möchte, oder auch nach Anregungen für ein individuell besseres Nutzungsverhalten für sich selbst suchen.

Über fit4internet (f4i):

fit4internet ist eine überparteiliche und unabhängige Initiative zur Qualifizierung und Quantifizierung digitaler Kompetenzen der österreichischen Bevölkerung. Oberstes Ziel ist die Ermöglichung einer kompetenten Nutzung digitaler Technologien und breiter Teilhabe der gesamten Gesellschaft an der Digitalisierung. fit4internet ist als gemeinnütziger und nicht gewinnorientierter Verein organisiert und fungiert in enger Zusammenarbeit mit Unternehmen, Institutionen sowie Organisationen als Plattform zur Steigerung der digitalen Kompetenzen in Österreich. Österreicherinnen und Österreicher werden dabei unterstützt, mit dem raschen digitalen Wandel Schritt zu halten und durch Qualifizierungsangebote ihr Wissen und Know-how für ihre persönliche und berufliche Entwicklung einzusetzen. Weitere Informationen sind unter www.fit4internet.at abrufbar. Der Verein fit4internet wurde von der Europäischen Kommission im Februar 2020 als erstes österreichisches Mitglied der Digital Skills und Job Coalition bestätigt.

