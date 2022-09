Europäische Mobilitätswoche in Wien mit Bird, Lime & Link

E-Scooter-Anbieter laden zum Fahrsicherheitstraining ein.

Wien (OTS) - E-Scooter sind in Wien als Teil eines modernen, urbanen und nachhaltigen Mobilitätsangebots im Stadtbild angekommen und erfreuen sich auch über drei Jahre nach der ersten Einführung weiterhin großer Beliebtheit und Nachfrage. Sie werden sowohl in den innerstädtischen als auch in den äußeren Bezirken als Angebot auf der sogenannten „ersten und letzten Meile“ vom Wohnort zu den Öffis oder umgekehrt eingesetzt. Wie bei allen neuen Verkehrsmitteln muss jedoch auch hier umfassend über die sichere und regelkonforme Nutzung informiert werden, um Konflikte mit anderen Verkehrsteilnehmer:innen zu vermeiden und die allgemeine Sicherheit der Nutzer:innen zu verbessern.

Vor diesem Hintergrund veranstalten die Anbieter Bird, Lime und Link im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche 2022 in Kooperation mit dem Einkaufszentrum Q19 im Bezirk Döbling gemeinsam ein Fahrsicherheitstraining auf dem Vorplatz des Q19. Ziel ist die Vermittlung von Tipps und Regeln für den sicheren und verantwortungsvollen Umgang mit den geteilten E-Scootern. Dazu gehört nicht nur das sichere Verhalten während der Fahrt, sondern vor allem auch das regelkonforme Abstellen der Fahrzeuge am Ende der Miete.

Das Q19 unterstützt die Veranstaltung durch die Bereitstellung des Vorplatzes und äußerte sich hierzu: „Wir legen bei unseren Aktivitäten sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit, weshalb das Q19 Einkaufsquartier Döbling das erste oekoBusiness Wien zertifizierte Shopping-Center ist. In den letzten Jahren kommen immer mehr Besucher:innen mit dem Fahrrad oder Scootern zu uns, was uns natürlich sehr freut. Wir möchten das sehr gerne unterstützen und freuen uns über die Zusammenarbeit für das Fahr- und Sicherheitstraining!“

„Blinde und sehbeeinträchtigte Personen sind alltäglich vielen Herausforderungen ausgesetzt. Um die Orientierung im öffentlichen Verkehr nicht zu verlieren, sind Leitsysteme sowie akustische Ampeln ein Muss. Insbesondere durch ein sicheres Abstellen von E-Scootern kann gewährleistet sein, dass keine Stolperfallen entstehen und sehschwache Menschen – aber auch Personen mit Mobilitätseinschränkungen – sich sicher und unfallfrei durch den Straßenverkehr bewegen können.“, so Dipl. Soz. Christian Zehetgruber, Geschäftsführer der VIDEBIS GmbH.

Die drei Anbieter sind auf dem Vorplatz des Q19 in der Grinzinger Str. 112 vor Ort:

Am 16.09.2022 von 14:00 - 17:00 Uhr

und am 17.09.2022 von 10:00 - 17:00 Uhr.

Es wird die Möglichkeit geben, auf einem abgesperrten Parcours den sicheren Umgang mit dem Fahrzeug zu lernen und die Modelle aller Anbieter zu testen. Zudem wird darüber aufgeklärt, welche Auswirkungen nicht-regelkonformes Abstellen für die Mobilität und Sicherheit von Personengruppen wie Blinden oder Menschen mit Seh- und Mobilitätsbeeinträchtigung in der Praxis hat und wie dies durch das Einhalten der Abstellregeln verhindert werden kann. Teilnahmevoraussetzung ist die Volljährigkeit.

Rückfragen & Kontakt:

BSH advisors GmbH

Mag. Stefan Hirner, LL.M.

presse @ bsh-advisors.com

+43 1 99 69 912