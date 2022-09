15 Jahre Weiterbildungsakademie (wba): Arbeit für 100.000 Erwachsenenbildner:innen in Österreich

Wien (OTS) - Mindestens 100 000 Menschen arbeiten einer wissenschaftlichen Schätzung zufolge als Erwachsenenbildner und Erwachsenenbildnerinnen in Österreich. Sie setzen das „lebensbegleitende Lernen“ Erwachsener um.

Unerwartet, wo überall Erwachsenenbildner:innen wirken: Sie ermöglichen Basisbildung und Schulabschlüsse, sie begleiten den Spracherwerb von Menschen, setzen Gesundheits- und Kreativkurse um, sie liefern berufliche Qualifikation und sorgen für Demokratie- und Wissenschaftsbildung, schaffen Zugang zu Bibliotheken und unterstützen bürgerschaftliches Engagement. Das sind nur einige wenige Beispiele für die vielen Wirkstätten der Erwachsenenbildung.

Professionalität einer wichtigen Arbeit: „Natürlich braucht es für diese wichtige Arbeit mit Menschen nach ihrem ersten abgeschlossenen Bildungsweg ein hohes Maß an Professionalität, Verantwortung und sozialer Kompetenz. Genau hier sorgt die Weiterbildungsakademie Österreich (wba) seit 2007 dafür, einen Kompetenzstandard für diese Berufstätigkeit zu etablieren. Sie vergibt Abschlüsse als wba-zertifizierte und wba-diplomierte Erwachsenenbildner:innen“ erklärt Karin Reisinger, Projektleiterin der wba.

Das Besondere an der wba: Wirklich innovativ ist die wba, weil sie keine herkömmliche „Akademie“ ist. In der wba werden Zeugnisse, mitgebrachte Kompetenzen und Praxiserfahrungen der Erwachsenenbildner:innen in einem laufend qualitätsgeprüften Setting bewertet bzw. anerkannt. Auf dieser Basis wird dann das wba-Zertifikat oder Diplom erworben. So kann individuell, berufsbegleitend und maßgeschneidert ein persönlicher Abschluss erreicht werden – ein innovativer Beitrag für das gesamte Bildungssystem.

Kooperation sichert Nachhaltigkeit: Getragen wird die wba vom „Kooperativen System der Österreichischen Erwachsenenbildung“, diesem gehören die in der Konferenz der Erwachsenenbildung (KEBÖ) zusammengeschlossenen Verbände und das Bundesinstitut für Erwachsenenbildung an.

Sichtbarkeit ist das große Anliegen: Den Leistungen der geschätzten 100 000 Erwachsenenbildner:innen entspricht ihre Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit und in der Bildungspolitik nicht immer. Kompetenz braucht Anerkennung, so der Slogan der wba. Anerkennung bedeutet Sichtbarkeit. Die wba macht erwachsenbildnerische Professionalität sichtbar und stärkt diesen gesellschaftlich hoch bedeutsamen Bildungsbereich, seit 15 Jahren.

