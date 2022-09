ORF-Premiere: Harald Krassnitzer, Julia Stemberger und „Ein Sommer in Südtirol“

Am 14. September um 20.15 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Mit „Ein Sommer in Südtirol“ steht am Mittwoch, dem 14. September 2022, um 20.15 Uhr eine Romanze vor der Kulisse der Südtiroler Berge auf dem Programm von ORF 2: Als die junge Winzertochter Franzi bei ihrer Rückkehr ins Brixental auf den charmanten Italiener Marco trifft und ihr Herz einen Sprung macht, ist ihr Vater Josef alles andere als begeistert. Denn zwischen den beiden Familien schwelt ein langjähriger Konflikt. Als Weinhauer-Ehepaar sind Harald Krassnitzer (am 2. Oktober im neuen „Tatort: Das Tor zur Hölle“ und ab 10. Oktober auch in „Tage, die es nicht gab“) und Julia Stemberger zu sehen, unter der Regie von Karola Meeder spielen auch Maike Jüttendonk, Sami Loris, Holger Christian Gotha, Michele Oliveri, Manfred Pichler, Elisabeth Kanettis u. a.

Mehr zum Inhalt:

Ein Hilferuf von daheim führt die junge Kellermeisterin Franzi (Maike Jüttendonk) zurück ins Brixental. Ihr Vater Josef (Harald Krassnitzer) hatte kurz vor der Weinlese einen Unfall, Franzi soll einspringen – obwohl es für sie eigentlich nicht in Frage kommt, das Weingut zu übernehmen. Bei ihrer Ankunft begegnet sie dem charmanten Italiener Marco (Sami Loris) und hat sofort Schmetterlinge im Bauch.

Doch dann folgt beim ersten Kurzbesuch mit ihrem Vater auch schon der erste Streit – und als Josef sich dann auch noch gegen Franzis aufkeimende Liebe stellt, ist Franzis Verblüffung perfekt. Irritiert versucht sie herauszufinden, was die tiefe Feindseligkeit ausgelöst hat – und stößt auf kaum überwindbare Gräben.

