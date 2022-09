FPÖ – Kickl/Kassegger: „Geheimniskrämerei der Regierung rund um die heimischen Gasreserven muss ein rasches Ende finden!“

Versorgungssicherheit muss im Falle aller möglichen Szenarien zu 100 Prozent sichergestellt sein – Regierung betreibt energiepolitisch „Harakiri mit Anlauf“

Wien (OTS) - „Die Geheimniskrämerei der schwarz-grünen Regierung rund um die heimischen Gasreserven muss ein rasches Ende finden. Die Bevölkerung wird hinters Licht geführt. ÖVP und Grüne betreiben ‚Harakiri mit Anlauf‘ mit der Versorgungssicherheit unserer Bevölkerung und unserer Wirtschaft.“ Mit diesen Worten kommentierten heute FPÖ-Bundesparteiobmann Klubobmann NAbg. Herbert Kickl und der freiheitliche Energiesprecher NAbg. Axel Kassegger die gestrige Bekanntgabe des Bundeskanzleramts, dass die heimischen Gasspeicher am letzten Samstag zu 70,69 Prozent gefüllt sein sollen.

„ÖVP und Grüne müssen endlich offenlegen, welcher Anteil an den Speichervorräten Österreich tatsächlich gehört oder zusteht und wer den Rest besitzt. Laut Medienberichten kann Österreich auf die vom Bundeskanzleramt ausgewiesenen 67,5 TWh nämlich nur auf 20 TWh zugreifen - das sind dann auch nicht zwei Drittel des Jahresverbrauchs von Österreich, sondern lediglich etwas mehr als ein Sechstel. Hier braucht es endlich Klarheit, denn Österreichs Versorgungssicherheit muss im Falle aller möglichen Szenarien zu 100 Prozent sichergestellt sein“, forderte Kickl.

„Derzeit ist nämlich die Versorgungs- und Standortsicherheit Österreichs akut bedroht. Die Industrie warnt seit Wochen vor einem Stillstand, zahlreiche Betriebe befürchten, ihre Produktion einstellen zu müssen. So musste kürzlich der oberösterreichische Faserhersteller Lenzing an seinem Standort im burgenländischen Heiligenkreuz die Produktion wegen der hohen Gaspreise zurückfahren“, sagte Kickl.

„Die Menschen haben Angst davor, im Winter aufgrund von Gasmangel oder astronomischen Preisen ihre Wohnungen nicht mehr beheizen zu können. Hier geht es um unzählige Existenzen, hunderttausende Arbeitsplätze, den hart erarbeiteten Wohlstand und damit auch um die Zukunft unseres Landes“, betonte Kassegger.

„Mit den Knieschuss-Sanktionen gegen Russland und der seit Jahren falschen Energiepolitik fährt die schwarz-grüne Regierung unsere Heimat wirtschaftlich, sozial und versorgungstechnisch an die Wand – und das aus purer ideologischer Verblendung und vorgeschobener Scheinmoral. Es darf daher kein weiterer Tag vergehen, an dem sich ÖVP und Grüne bei der tatsächlichen Verfügbarkeit der eingespeicherten Gasvorräte hinter irgendwelchen Ausflüchten vor der Öffentlichkeit versteckt - die Wahrheit muss jetzt unverzüglich auf den Tisch“, forderten Kickl und Kassegger.

Neben dem drohenden Gasengpass kündige sich auch ein Desaster in der Versorgung mit Diesel-Treibstoff an. Bereits vergangene Woche kam es zu Engpässen an zahlreichen Tankstellen und auch die OMV bestätigte Engpässe: „Die Bevölkerung wird von dieser unseligen Regierung von vorne bis hinten belogen. Was Nehammer, Gewessler und Co. mit unserem Land und unserem Wohlstand machen, ist sprichwörtliches Harakiri mit Anlauf!“, so Kickl abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at