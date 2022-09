AVISO 19. Sept PK anlässlich der “Better Way Conference"

mit prominenten Corona-MaßnahmenkritikerInnen

Wien (OTS) - Eine Konferenz zwei Jahre nach der Corona Krise, die dem Reflektieren und Aufdecken von Interessenskonflikten in Wissenschaft und Wirtschaft gewidmet ist, das erwartet die Teilnehmenden am kommenden Wochenende. Geladen sind bekannte oppositionelle ForscherInnen, UnternehmerInnen sowie MedienmacherInnen, die sich in Zeiten der Denkverbote für Meinungsfreiheit und Unabhängigkeit der Forschung eingesetzt haben. Organisiert wird die hochkarätig besetzte Wiener Veranstaltung von der Grazer Medizinerin und Aktivistin Dr. Maria Hubmer-Mogg, Vorstandsmitglied bei der österreichischen Initiative „Wir zeigen unser Gesicht“ und beim World Council for Health.

Am Podium:

Univ.-Prof. Andreas Sönnichsen, FA für Innere und Allgemeinmedizin

Univ.-Prof. Dr. Ulrike Guérot, Politikwissenschafterin

Univ.-Prof DDr. Christian Schubert, Psychoneuroimmunologe

Dr. Ryan Cole, Pathologe

Dr. Tess Lawrie, Medizinerin und Forscherin

Univ.-Prof. Dr. Sucharit Bhakdi, Experte für medizinische Mikrobiologie und Immunologie i.R.

Prof. Richard Werner, Wirtschaftswissenschaftler

Hintergrund:

Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird in Österreich nach den Wahlen zum Bundespräsidentenamt der zwischenzeitliche Entspannungszustand ein abruptes Ende finden. Denn es wurden in aller Stille die Notstandsgesetze weiter verschärft, in Deutschland darf ab Oktober gar die Bundeswehr im Inland zur Abwehr eines Notstands eingesetzt werden. Die „Omikron-Booster“ Impfung wird überall eingeführt und angepriesen, obwohl es noch größere Zweifel an der Notwendigkeit und erst recht an der Sicherheit der Injektionen gibt. Über diese und andere Fragen wird die "Better Way Konferenz" von 15. bis 18. in Wien diskutieren.

Montag, 19. September, 9.00, Film-Quartier, Grand Loft, Schönbrunnerstraße 31, 1050 Wien

Die Konferenz: www.betterwayconference.org/vienna-conference/

www.worldcouncilforhealth.org

Livestream: https://worldcouncilforhealth.org/newsroom/?lang=de





Rückfragen & Kontakt:

und Anmeldung (erforderlich): PURKARTHOFER PR, +43-664-4121491, info @ purkarthofer-pr.at