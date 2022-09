In wenigen Schritten zum Traumjob: Westfield Shopping City Süd lädt wieder zur Jobmesse

Am 19. und 20. September ist es wieder soweit! Rund 20 namhafte Händler, Unternehmen und Arbeitgeber aus dem Center und der Region sind als Aussteller vor Ort vertreten.

Gerade in Zeiten eines angespannten Arbeitsmarktes, wo Arbeitgeber oftmals händeringend qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter suchen, leisten wir mit der Jobmesse aktiv einen Beitrag, um Jobsuchende und Unternehmen niederschwellig und unkompliziert zusammenzubringen. Wir freuen uns sehr, dass auch heuer wieder so viele namhafte Unternehmen und Organisationen mit dabei sind Zsolt Juhasz, Center Manager der Westfield Shopping City Süd

Wien (OTS) - Ob Lehre, Verkauf oder Storemanager – bei der SCS Jobmesse werden Jobsuchende fündig! Unter dem Motto „Deine Karriere beginnt hier“ veranstaltet Österreichs größtes Einkaufszentrum die bereits dritte Auflage der Jobmesse, eine Initiative, die vom Mutterkonzern und SCS-Eigentümerin Unbail-Rodamco-Westfield unter dem Titel „URW for Jobs“ ins Leben gerufen wurde. An den beiden Tagen haben Arbeitssuchende jeden Alters die Möglichkeit, von 9:00 Uhr bis 18:00 Uhr direkt vor Ort am Water Plaza mit den Personalverantwortlichen der ausstellenden Unternehmen und Organisationen ins Gespräch zu kommen und sich für einen der vielen ausgeschriebenen Jobs zu bewerben. Insgesamt sind rund 20 Unternehmen, Händler und Arbeitgeber aus den Bereichen Textil, Elektro- und Lebensmittelhandel, Gastronomie, Dienstleistung und öffentlicher Dienst mit dabei. Zu den Ausstellern zählen unter anderem IKEA, Fielmann, Hämmerle, C&A, Vapiano, Dyson, die Polizei Vösendorf oder Interspar. Darüber hinaus erhalten alle Interessierten von Expert:innen vor Ort hilfreiche Tipps und Beratung in allen Belangen rund um die Jobsuche. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

„Gerade in Zeiten eines angespannten Arbeitsmarktes, wo Arbeitgeber oftmals händeringend qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter suchen, leisten wir mit der Jobmesse aktiv einen Beitrag, um Jobsuchende und Unternehmen niederschwellig und unkompliziert zusammenzubringen. Wir freuen uns sehr, dass auch heuer wieder so viele namhafte Unternehmen und Organisationen mit dabei sind“ , so Zsolt Juhasz, Center Manager der Westfield Shopping City Süd.

Expert:innen geben Tipps für eine erfolgreiche Bewerbung

In Kooperation mit dem Arbeitsmarktservice Niederösterreich werden die Bewerber:innen von ausgebildeten Trainer:innen auf ihr Bewerbungsgespräch bestmöglich vorbereitet. Um darüber hinaus die Chancen des Karrierestarts zu erhöhen, können alle Interessenten ihren Lebenslauf mit einem professionellen Foto auffrischen. Damit auch für das perfekte Auftreten beim Bewerbungsgespräch gesorgt ist, stehen Expert:innen vor Ort zur Verfügung, die dabei beraten, das passende Outfit zu finden. Alle Besucher:innen der Jobmesse können sich zudem bei den Info-Ständen der Wirtschaftskammer und des WIFI Niederösterreich Informationen zu unterschiedlichen Weiterbildungsangeboten holen. Außerdem informieren die Arbeitnehmervertreter vom Österreichischen Gewerkschaftsbund (ÖGB) und der Arbeiterkammer (AK) über alltägliche arbeitsrechtliche Fragestellungen.

Die Initiative „URW for Jobs“ wurde 2017 ins Leben gerufen, um Jugendlichen und Erwachsenen niederschwellig die Möglichkeit zu geben, sich bei lokalen Unternehmen vorzustellen. Es soll auch heuer wieder vielen jungen Talenten zu ihrem Traumberuf verholfen werden.

Am Montag den 19.September sind vor Ort vertreten:

Ikea

CKV Gruppe (Hellrein&Siwacht)

Hämmerle

Inditex Gruppe (Bershka, Pull & Bear, Zara)

McDonalds

Lush

Primark

Dyson

Fielmann

Am Dienstag den 20. September sind vor Ort vertreten:

Rob Maartens

Polizei Vösendorf

Interspar

P&C

C&A

Pepcon

Beauty Palace

Vapiano

Alle Details sind auf der Center Website zu finden: https://at.westfield.com/scs/jobmesse

HINWEIS für die Redaktionen:

Bitte beachten und verwenden Sie die korrekte Bezeichnung des Centers. Seit dem Rebranding im September des Vorjahres wurde das Shopping City Süd zum Westfield Shopping City Süd.

Über die WESTFIELD SHOPPING CITY SÜD

Die Westfield Shopping City Süd, das größte Einkaufszentrum Österreichs, liegt im Süden von Wien und direkt am wichtigsten Verkehrsknotenpunkt Mitteleuropas. Mit einer Verkaufsfläche von 198.500 Quadratmetern, 330 Shops, einer Gesamtlänge von 1,6 km durchgängig begehbarer Fläche, 5.000 Mitarbeitern und 24,5 Millionen Besuchern pro Jahr, zählt die Westfield Shopping City Süd heute zu den größten Shoppingcentern Europas und einem der größten Arbeitgeber in Niederösterreich. Seit 2011 ist die Westfield Shopping City Süd Mitglied des Klimabündnis Österreich und setzt im Rahmen der konzernweiten Nachhaltigkeitsinitiative „Better Places 2030“ jährlich neue Maßstäbe im Bereich Nachhaltigkeit und Umweltschutz (u. a. 2021: größte Photovoltaikanlage auf einem Einkaufszentrum in Europa). Weitere Informationen unter https://at.westfield.com/scs.

Öffnungszeiten Westfield Shopping City Süd

Montag bis Mittwoch: 09:00 – 19:00 Uhr

Donnerstag & Freitag: 09:00 – 20:00 Uhr

Samstag: 09:00 – 18:00 Uhr

Öffnungszeiten Westfield Shopping City Süd - Multiplex

Montag – Sonntag: 11:00 – mind. 22 Uhr

Unibail-Rodamco-Westfield

Unibail-Rodamco-Westfield ist ein dynamischer, globaler Entwickler und Betreiber von Flagship-Shoppingzentren. Das Gesamtportfolio beträgt 55 Milliarden Euro (Stand 30. Juni 2022) - davon entfallen 87 Prozent auf den Einzelhandel, 6 Prozent auf Büros, 5 Prozent auf Kongress- und Ausstellungsflächen sowie 2 Prozent auf Dienstleistungen. Die Gruppe ist Eigentümer und Betreiber von insgesamt 82 Shoppingzentren, darunter 53 Flagship-Shoppingzentren in mehreren Großstädten Europas und der USA. Unibail-Rodamco-Westfield ist in 12 Ländern auf zwei Kontinenten vertreten. Das Unternehmen ist für Einzelhändler und Markenevents eine einzigartige Plattform und bietet seinen Kunden dadurch laufend außergewöhnliche und neueste Erlebniswelten. Mit 2.700 Mitarbeitern, einer unvergleichlichen Erfolgsbilanz und profunder Fachkenntnis ist Unibail-Rodamco-Westfield in der Lage, einen überdurchschnittlich hohen Mehrwert zu generieren und weltweit herausragende Projekte zu entwickeln. Unibail-Rodamco-Westfield zeichnet sich durch seine Better Places 2030 Agenda aus, die es sich zum Ziel gesetzt hat, durch die Einhaltung höchster Umweltschutzstandards bessere Standorte zu (er)schaffen und dadurch auch zu besseren Städten beizutragen. Unibail-Rodamco-Westfield notiert an der Euronext Amsterdam und der Euronext Paris (Euronext Ticker: URW) und mit einer Zweitzulassung durch Chess Depository Interests auch an der australischen Börse. Die Ratingagentur Standard & Poor’s bewertet das Unternehmen mit der Bonitätsstufe BBB+ sowie Moody’s mit Baa2. Weitere Informationen finden Sie auf www.urw.com oder im Pressebereich unter www.mediacentre.urw.com. Laufende Updates auf Twitter @urw_group, Linkedin @Unibail-Rodamco-Westfield und Instagram @urw_gro. Folgen Sie uns auch auf LinkedIn @Unibail-Rodamco-Westfield

Rückfragen & Kontakt:

LOEBELL NORDBERG

PR / Social Media / Events

Mag. Martin Fürsatz, MA

Neutorgasse 12/10, 1010 Wien

Telefon: +43-1-890 44 06-17

mf @ loebellnordberg.com

www.loebellnordberg.com