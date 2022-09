Bereits zum zehnten Mal: Fanwanderung der TV-Serie „Die Bergretter“ mit 400 Teilnehmern

Der TV-Quotenhit von ZDF wird in der Urlaubsregion Schladming-Dachstein produziert / Begeisterte Fans besuchten Originaldrehorte und trafen die TV-Helden der Serie

Ramsau am Dachstein (OTS) - Glückliche Rettungen in letzter Sekunde, große Emotionen, Romantik, Spannung und viel Action vor traumhafter Bergkulisse rund um die steirische Gemeinde Ramsau am Dachstein. Das ist das Erfolgsrezept der TV-Serie “Die Bergretter”, die vor einem Millionenpublikum im ZDF ausgestrahlt wird. Am Wochenende trafen sich die treuesten Fans zur zehnten Auflage der Original Bergretter Fanwanderung in Ramsau am Dachstein. 400 begeisterte Fans – vorwiegend aus Deutschland – verbrachten ein ereignisreiches Wochenende rund um die Serie „Die Bergretter“ in der Urlaubsregion Schladming-Dachstein. Ein abwechslungsreiches Programm mit vielen Highlights wurde geboten >>



