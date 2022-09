Wieder unbeschwerte Sommerlager genießen

Endlich wieder ein Sommer mit Freiräumen für die Entfaltung unserer Kinder und Jugendlichen. Ein Resümee des Sommers der Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs.

Wien (OTS) - Soziale Isolation aufgrund der Pandemie, politische Instabilität und Krieg sowie drohende finanzielle Krisen in den Familien belasten auch Kinder und Jugendliche massiv. Daher leisten die Kinder- und Jugendorganisationen einen außerordentlich wichtigen Beitrag zur freien Entfaltung und Entwicklung jedes einzelnen Kindes und Jugendlichen. Damit wiederum unterstützen sie maßgeblich die langfristige gesellschaftliche und wirtschaftliche Stabilität.

Diesen Aufgaben sind die zahlreichen Kinder- und Jugendorganisationen in Österreich in diesem Sommer jeweils auf ihre Art nachgekommen.

Für die Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs (PPÖ) bedeutet dies die Veranstaltung von Sommerlagern. Nach den großen Belastungen der Corona-Pandemie erschaffen Sommerlager wieder einen wertvollen Raum für Ausgelassenheit und Spaß, spielerisches Lernen, Mitbestimmung, intensive Begegnungen und sozialen Austausch für Kinder und Jugendliche.

Gute Präventionskonzepte und genaues Monitoring haben es möglich gemacht die Corona-Lage auf den Sommerlagern der Pfadfinder*innen im Griff zu behalten und somit eine unbeschwerte Zeit zu genießen.

Außerdem sind die Sommerlager eine wichtige Unterstützungsleistung für Familien. Denn ohne die zahlreichen Ferienangeboten, in denen Kinder und Jugendlichen wertvollen Aktivitäten nachgehen können und fachlich kompetent betreut sind, könnten viele Familien die Ferienzeit nicht bewältigen.

Ein besonderer Dank gilt auch unseren unzähligen Ehrenamtlichen. Nur durch ihr unermüdliches Engagement sind die Pfadi-Sommerlager und das umfassende, fundierte ganzjährige Programm der PPÖ möglich. „ Alleine am Landeslager PUR in Salzburg waren diesen Sommer 271 Ehrenamtliche tätig und haben insgesamt 38.802 ehrenamtliche Stunden gearbeitet. Damit alle satt sind und ein spannendes, auf die Altersgruppen abgestimmtes Programm genießen können. Aber auch damit Wasser fließt, Sanitäter für den Notfall bereit sind oder alle Töpfe, Baumaterialien und Spiele zur richtigen Zeit, am richtigen Ort sind. Danke für euren engagierten Einsatz. Ohne euch wäre diese tolle Lager-Erfahrung für unsere Kinder und Jugendlichen nicht möglich gewesen. “, so Nikolaus Lebeth, Lagerleiter des PUR Landeslagers.

Das Ehrenamt ist damit tragende Säule der verbandlichen Jugendorganisationen in Österreich, die Kindern und Jugendlichen Entwicklungsräume schaffen und somit zu einer guten Zukunft in Österreich beitragen.

