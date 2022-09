„SoloTogether“: Popmusikerinnen Clara Luzia und Farce am 22.9. im ORF RadioKulturhaus

Wien (OTS) - „SoloTogether“ heißt das Motto, unter welchem die Singer-Songwriterin Clara Luzia und die Pop-Künstlerin Farce aufeinandertreffen: am 22. September (20.00 Uhr) im Großen Sendesaal des ORF RadioKulturhauses. Das Konzert ist auch via Live-Videostream auf https://radiokulturhaus.orf.at/ zu sehen.

Clara Luzia steht für intime Songs, bewegende Balladen und intelligente Gesellschaftskritik. Mit ihrer englischsprachigen Formation ist sie ein Fixpunkt in der heimischen Pop-/Rock-Landschaft. Darüber hinaus schreibt und komponiert die Weinviertlerin auch für Theater- und Filmproduktionen. Für ihre Musik wurde sie bereits mehrfach ausgezeichnet.

Die süddeutsche Künstlerin Veronika König aka Farce lebt erst seit wenigen Jahren in Wien, zählt aber bereits zu den spannendsten jungen Künstlerinnen der Stadt. Sie steht für zukunftsweisenden, aufregenden Pop und offene, persönliche Lyrics. Mit ihrem neuen Album „Not To Regress“ schaffte sie es ebenso wie mit ihrem Debütalbum, Radiosender und Hörer/innen auf der ganzen Welt zu begeistern. Gemeinsam zu erleben sind die beiden Popmusikerinnen am Donnerstag, den 22. September (20.00 Uhr) beim Konzert „SoloTogether“ im Großen Sendesaal des ORF RadioKulturhauses. Der Eintritt beträgt EUR 19,–; mit der ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50 % ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 10 % Ermäßigung. Weitere Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

