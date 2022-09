Codecool und SDA fusionieren zu europäischen Kompetenzzentrum für digitale Ausbildung

Mit geballter Kompetenz gegen den IT-Fachkräftemangel

Wien (OTS) - Zwei führende europäische Edu-Tech Unternehmen schließen sich zusammen: Codecool und Software Development Academy (SDA) schaffen das größte Anlaufzentrum für digitale Ausbildung und Sourcing in Mitteleuropa. In Anbetracht des europaweiten Fachkräftemangels sollen international bis zu 20.000 IT-Fachkräfte jährlich ausgebildet werden, darunter Spezialist:innen für Softwareentwicklung, Testing und Cybersecurity. Für Codecool Austria bedeutet das ein ergänzendes Kursangebot mit einschlägigen Fachausbildungen.

Ab sofort bildet das fusionierte Unternehmen in acht europäischen Ländern zwischen 15.000 und 20.000 IT-Profis jährlich aus. Codecool und SDA bieten mit mehr als 300 Mitarbeiter:innen, 17 digitalen Weiterbildungswegen und einem Netzwerk von 1.600 Mentor:innen ein umfangreiches Portfolio an Aus- und Weiterbildungen sowie Umschulungsmaßnahmen an. „ Die Fusionierung zu einem europäischen Kraftwerk der Digitalisierung ist ein aufregendes neues Kapitel für beide Unternehmen. Durch die Bündelung an Know-How, Ressourcen und Netzwerken können wir künftig noch stärker auf die Bedürfnisse der Studierenden und Unternehmen eingehen “, freut sich József Boda, CEO von Codecool.

Europaweiter Kampf um digitale Talente

EU-weit werden derzeit 1,8 Millionen Expert:innen im Bereich IKT (Informations- und Kommunikationstechnologie) gesucht. Diese Zahl umfasst sowohl gänzlich fehlende Talente als auch unterqualifizierte Fachkräfte. Als starker Branchenakteur sagt Codecool mit SDA dem Fachkräftemangel im großen Stil den Kampf an: „ Wir sind davon überzeugt, dass Codecool und SDA gemeinsam das Ausbildungsniveau steigern werden und dazu beitragen, die europäische Digitalisierung voranzutreiben “, kommentiert Michał Mysiak, CEO von SDA, der das fusionierte Unternehmen als CEO leiten wird. Im Fokus steht vorerst die mitteleuropäische Region. EU-weit ist das Interesse an digitalen Ausbildungsangeboten hier am größten: Beide Unternehmen verzeichnen bei den Bewerbungen einen jährlichen Zuwachs von 50 Prozent.

Ein breiteres Ausbildungsangebot für Österreich

Die Fusion von Codecool und SDA wirkt sich auch positiv auf den österreichischen Standort aus. Das bisherige Ausbildungsangebot vom Österreichischen Codecool Campus wird durch einschlägige Fachkurse ergänzt. Die Stellen der Codecool Austria Mitarbeiter:innen bleiben nicht nur bestehen, sondern werden zusätzlich ausgebaut. „ Die Zeichen stehen auf Expansion: Wir freuen uns sehr, dass wir den Österreicher:innen neben unseren Full-Stack Ausbildungen mit Jobgarantie bald eigene Spezialisierungskurse anbieten können. Gemeinsam mit SDA können wir nun auf einen größeren Pool an Ressourcen und Skills zugreifen und somit die Qualität unserer Programmierschule zusätzlich steigern “, sagt Sigrid Hantusch-Taferner, Country Managerin von Codecool Austria.

Über Codecool

Das im Jahr 2014 von vier Tech-Entrepreneuren in Miskolc gegründete Ed-Tech-Scale-up Codecool zählt heute zu den führenden und innovativsten Programmierschulen in Europa. Aktuell werden in vier Ländern, nämlich in Ungarn, Rumänien, Polen und Österreich, top-qualifizierte IT-Profis ausgebildet. Im August 2021 eröffnete der erste Campus in Wien. Mit praxisnahen deutschsprachigen Full-Stack-Kursen bietet Codecool eine frische Alternative zu bisherigen IT-Trainings und traditionellen akademischen Weiterbildungen oder Studiengängen an. Studierende sind nach ihrer abgeschlossenen Ausbildung für jegliche Unternehmen sofort einsatzbereit – eine lange Einarbeitungszeit entfällt. Mit Abschluss des circa einjährigen Full-Stack-Kurses erhalten Absolvent:innen zudem eine Jobgarantie im IT-Sektor. Darüber hinaus bietet Codecool Unternehmen maßgeschneiderte Trainings für Aus- oder Weiterbildung sowie Umschulungen der Mitarbeiter:innen an. Weitere Informationen unter: https://codecool.com/at/

Über SDA

Software Development Academy (SDA) ist ein privates Unternehmen, das vor sieben Jahren in Gdynia (Polen) gegründet wurde und in sechs europäischen Ländern, nämlich Polen, Rumänien, Estland, Tschechien, Slowakei und Albanien, vertreten ist. SDA ist mit 150 Mitarbeiter:innen eines der führenden europäischen Edu-Tech Unternehmen und weist derzeit mehr als 150.000 Absolvent:innen vor.

