Bezirksmuseen Reloaded: Perspektivenwechsel

Studierende haben sich mit Ausstellungen in Bezirksmuseen auseinandergesetzt, diese kontextualisiert und neugestaltet. Ein frischer Blick auf Bikinis, Denkmäler & Stickereien.

Wien (OTS) - Im Rahmen der Lehrveranstaltung „Stadtgeschichte in Objekten erzählen. Die Musealisierung des Urbanen“ am Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien haben sich Studierende mit Ausstellungen in fünf Bezirksmuseen auseinandergesetzt, diese kontextualisiert und neugestaltet. Im Bezirksmuseum Brigittenau wurde die Ausstellung FREIZEIT IN DER BRIGITTENAU in Bezug auf Alltagskultur des 20. Jahrhunderts neu aufgestellt, die Eröffnung ist heute, am 13. September; einen Eingriff gab es in die sogenannte Lueger-Ecke im Bezirksmuseum Wieden: ACHTUNG, PERSONENKULT! EIN KRITISCHER BLICK AUF KARL LUEGER. Die nun zeitgemäße Präsentation – modellhaft auch für die aktuelle Lueger-Debatte der Stadt – wird am 21. September eröffnet. Im Oktober geht es in den Bezirksmuseen 10, 21 und 23 mit FRAUEN(T)RÄUME? weiter, hier stand die weibliche Tugend um 1900 auf dem Prüfstand. UNI IM BEZIRKSMUSEUM ist Teil von BEZIRKSMUSEEN RELOADED und wurde von den Curatorial Fellows Anna Jungmayr und Alina Strmljan mit Florian Wenninger und Peter Autengruber von der Universität Wien durchgeführt.

Freizeit in der Brigittenau im 20. Jahrhundert

Ein Bikini, ein portables Radio, Spielzeugautos und eine Puppenküche: Seit wann gestalteten Wiener:innen mit diesen heute alltäglichen – oder gar schon aus der Mode gekommenen – Gegenständen ihre Freizeit? Wer konnte es sich in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts leisten, im Sommer auf Urlaub zu fahren? Wie verbrachten Kinder aus Arbeiterfamilien ihre schulfreie Zeit? Und gab es „Freizeit“ und „Urlaub“ schon immer? Ein neu gestalteter Ausstellungsbereich zeigt, wie sich der Alltag im Wiener Arbeiterbezirk Brigittenau abseits von Schule, Haushalt und Arbeit im letzten Jahrhundert entwickelt hat – und ganz persönliche Erinnerungen an Lieblingsspielzeuge und Urlaubsgeschichten.

Kuratorinnen: Lisa Pairits, Margarita Schurmann, Barbara Wohlmuth

Eröffnung:

13. September, Bezirksmuseum Brigittenau

Dresdner Straße 79, 1200 Wien

16-17.30 Uhr: Erzählcafé „Badegeschichten“

18-19 Uhr: Kuratorinnengespräch

Achtung, Personenkult!

Ein kritischer Blick auf Karl Lueger

Der gebürtige Wiedner Karl Lueger war von 1897 bis 1910 Bürgermeister von Wien – aufgrund seines aggressiven Antisemitismus und Populismus ist er heute eine der umstrittensten Figuren der Stadt. Er inszenierte sich erfolgreich als Übervater der Stadt und verewigte sich als Kommunalpolitiker und Visionär im Wiener Stadtbild. Die derzeitige Diskussion um das Ehrenmal Luegers in der Wiener Innenstadt zeugt von den Herausforderungen im Umgang mit problematischem kulturellem Erbe. Auch im Bezirksmuseum Wieden wurde noch in den 1990er Jahren eine verehrende „Lueger-Ecke“ eingerichtet. Knapp 30 Jahre später brechen Studierende mit dem Personenkult der Präsentation und geben dieser einen neuen, kritischen Rahmen.

Kurator:innen: Lennart Busse, Mariam Hage, Bruno Pöchacker, Julia Zander

Eröffnung:

21. September, Bezirksmuseum Wieden

Klagbaumgasse 4, 1040 Wien

18-19 Uhr: Kuratorenführung mit Lennart Busse

19-20.30 Uhr: „Ehren? Verdrängen? Hinterfragen? Entehren?“

Roundtable-Diskussion zum Umgang mit Karl Lueger im Museum. Mit Lennart Busse, Simon Nagy (Künstler:innengruppe Schandwache) und Heidemarie Uhl

Frauen(t)räume? - Von gestickten Sprüchen und weiblicher Tugend um 1900

Ob schmucke Zierde oder altmodisches Dekor – Spruchtücher finden sich auch heute noch in so manchem Haushalt – und in nostalgisch eingerichteten „Altwiener Küchen“ der Dauerausstellungen einiger Bezirksmuseen. Die in mühsamer Handarbeit aufgestickten Sprüche stecken voller moralischer Botschaften, die Frauen auf die Rolle als Mutter, pflichterfüllende Ehegattin und sparsame Hausfrau reduzieren. Die schwierige Lebensrealität von Frauen um 1900 bleibt ausgeblendet. Die Ausstellung greift in dieses romantisierende Bild ein – und dekonstruiert es.

Kuratorinnen: Viktoria Decloedt, Antonia Heidl, Anna Stärk

Eröffnungen:

13. Oktober, Bezirksmuseum Favoriten

Ada-Christen-Gasse 2B, 1100 Wien

17-19 Uhr: Interaktives Kuratorinnengespräch

20. Oktober, Bezirksmuseum Floridsdorf

Prager Straße 33, 1210 Wien

18-19 Uhr: Kuratorinnenführung

19-20.30 Uhr: „Feministisch Kuratieren im Bezirksmuseum“

Gespräch zwischen den Kuratorinnen und Expertinnen aus der Museumspraxis

22. Oktober, Bezirksmuseum Liesing

Canavesegasse 24, 1230 Wien

11-13 Uhr: „Gegen den Strich sticken!“

Feministischer Stickworkshop mit iklim doğan

13.30-14.30 Uhr: Kuratorinnenführung

Freier Eintritt!

www.bezirksmuseum.at

Fördergeber:innen / Kooperationspartner:innen:

Stadt Wien Kultur, Universität Wien, Wien Museum, Institut für historische Sozialforschung, Österreichischer Gewerkschaftsbund

