Industrie gedenkt ehemaligem Generalsekretär Herbert Krejci

Österreichischer Journalist und ehemaliger Generalsekretär der Industriellenvereinigung wäre am 13. September 100 Jahre alt geworden

Wien (OTS) - Die Industrie gedenkt heute, anlässlich seines 100. Geburtstages, ihrem ehemaligen Generalsekretär Professor Dr. h.c. Herbert Krejci. Er prägte die Industriellenvereinigung als langjähriger Mitarbeiter und Generalsekretär maßgeblich. Der 1922 geborene Wiener begann in der Pressestelle, übernahm 1961 die Chefredaktion der Wochenzeitschrift „Industrie“ und fungierte von 1980 zwölf Jahre lang als IV-Generalsekretär. Aus dieser Funktion schied der glühende Europäer mit seiner Pensionierung 1992 aus. Herbert Krejci war überzeugter Anhänger einer sozialen Marktwirtschaft und kritischer Bürgerlich-Liberaler, der sich nicht nach gängigen Kriterien einordnen oder vereinnahmen ließ. Der exzellente Kommunikator ist stets für Toleranz, Verantwortung, Demokratie und Menschenrechte eingetreten. Herbert Krejci hat maßgeblich dazu beigetragen, dass die IV nicht nur industrielle Anliegen vertritt, sondern politische Rahmenbedingungen prägt und gesellschaftspolitische Verantwortung in den Fokus ihres Handelns rückt. So hatte Krejci maßgeblichen Anteil daran, dass sich die IV zu einer gesamthaft gestaltenden Organisation im Land entwickelte.

Ein Pressefoto zur freien Verwendung finden Sie hier:

https://bit.ly/3QFuzIy

Rückfragen & Kontakt:

Industriellenvereinigung

Marlena Mayer

Pressesprecherin

+43 (1) 711 35-2315

marlena.mayer @ iv.at

https://www.iv.at/medien