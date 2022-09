„Pro und Contra“ am Dienstag auf PULS 4: Ungerechtes Österreich – Sollen Reiche die Krise zahlen?

Am Dienstag um 22:20 Uhr widmet sich „Pro und Contra“ auf PULS 4 dem Thema, ob die Superreichen in Österreich für die Krise bezahlen sollen.

Wien (OTS) - Die Regierung gibt Tipps zum Energiesparen aus, gleichzeitig werden Staatshilfen mit der Gießkanne auch an Reiche ausbezahlt. Müssen angesichts der hohen Krisenkosten Vermögende zusätzlich zur Kasse gebeten werden? Diese und andere Fragen mehr diskutiert in „Pro und Contra“ eine hochkarätige Runde mit Georg Kapsch, Barbara Kolm, Peter Windischhofer und Nikolaus Kowall.

Satte 32 Milliarden Euro verteilt die Regierung laut Wifo zur Teuerungsbekämpfung an die österreichischen Haushalte. Obendrauf schlägt sich die Strompreisbremse mit bis zu vier Milliarden Euro zu Buche, weitere Entlastungen werden diskutiert. In den Genuss dieser Hilfen kommen neben den unteren Einkommensschichten auch Spitzenverdiener:innen und Reiche, was der Politik den Vorwurf der mangelnden Treffsicherheit einbringt.

Statt Unterstützung fordert zeitgleich eine Gruppe von Reichen eine höhere Besteuerung durch Vermögensabgaben. Denn die soziale Ungleichheit hat in der Coronakrise und durch Rekordinflation weiter zugenommen. In Österreich besitzen laut dem Beratungsunternehmen BCG die 400 Superreichen ein Drittel des heimischen Finanzvermögens. Auch deshalb wird die Forderung nach Erbschafts- und Millionärssteuern sowie einer Übergewinnsteuer für Energiekonzerne wieder lauter.

Müssen Vermögende künftig einen höheren Beitrag leisten? Welche Gefahren drohen, wenn die Schere zwischen Arm und Reich weiter aufgeht? Und welche Maßnahmen der Regierung können Ungerechtigkeiten vermeiden?

Gäste:

Georg Kapsch, Unternehmer, früher Präsident der Industriellenvereinigung

Unternehmer, früher Präsident der Industriellenvereinigung Barbara Kolm, Vizepräsidentin Österreichische Nationalbank, Präsidentin Friedrich-August-von-Hayek-Institut und Direktorin Austrian Economics Center

Vizepräsidentin Österreichische Nationalbank, Präsidentin Friedrich-August-von-Hayek-Institut und Direktorin Austrian Economics Center Peter Windischhofer, Mitbegründer Start-Up refurbed

Mitbegründer Start-Up refurbed Nikolaus Kowall, Ökonom Fachhochschule BFI Wien

Moderation:

Gundula Geiginger

„Pro und Contra“ am Dienstag, 13. September, um 22:20 Uhr auf PULS 4 und am Mittwoch, 14. September, um 21:55 Uhr auf PULS 24 und im Stream in der ZAPPN App



Rückfragen & Kontakt:

Stephanie Woloch

stephanie.woloch @ prosiebensatpuls4.com