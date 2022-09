„DIE.NACHT“: „Willkommen Österreich“ mit Tobias Pötzelsberger, Julia Schmuck und Paulus Manker am 13. September in ORF 1

Außerdem: Start der neuen sechsteiligen Serie „Milch und Honig“

Wien (OTS) - Endlich ist es wieder so weit! Pünktlich zum Schulbeginn sind die beiden „Enfant terribles“ der Dienstagnacht aus der großen Pause zurück: Stermann und Grissemann nehmen am 13. September 2022 ab 22.00 Uhr in ORF 1 am „Willkommen Österreich“-Schreibtisch Platz und eröffnen die Saison mit ihren Gästen, den ORF-„Sommergespräche“-Moderatoren Tobias Pötzelsberger und Julia Schmuck sowie Schauspieler und Regisseur Paulus Manker. Neben taufrischen Gags, Gags, Gags ist mit Maschek und Studioband Russkaja auch Bewährtes wieder mit dabei. Anschließend startet „DIE.NACHT“ die neue sechsteilige Serie „Milch und Honig“ – von den Machern von „Ochs im Glas“ und „Fisch ahoi!“: Die drei kulinarischen Abenteurer Thomas Nowak, Florian Holzer und Ingo Pertramer beschäftigen sich diesmal mit den Licht- und Schattenseiten der Milchindustrie und der Honigproduktion. Und um 23.45 Uhr gibt es ein Wiedersehen mit einem Kultformat: Angelika Niedetzky und Robert Palfrader sind „Undercover“ unterwegs und treffen auf unwissende Österreicherinnen und Österreicher.

„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ um 22.00 Uhr

Die ersten Herbstgespräche der Saison führen Stermann und Grissemann mit den Polit-Talkmastern der Sommerpause Tobias Pötzelsberger und Julia Schmuck, die in den diesjährigen ORF-„Sommergesprächen“ die österreichischen Parteichefinnen und -chefs zum aktuellen politischen Geschehen befragt haben. Pötzelsberger konnte schon bei seinem Besuch vor drei Jahren die Herzen des Publikums erobern und Schmuck hat den Newcomer-Bonus der Sendung. Wie sich das Duo auf die „Sommergespräche“ vorbereitet hat und welche Fragen sich auch auf „Willkommen Österreich“-Gäste anwenden lassen, verraten die beiden im Talk mit Stermann und Grissemann.

Paulus Manker hat sein gigantisches Theater-Epos „Die letzten Tage der Menschheit“ in der adäquat gigantischen Berliner Belgienhalle Siemensstadt neu inszeniert und damit ein wahrhaftes Theaterereignis geschaffen. Ob sich der Schauspieler und Regisseur mit den bescheidenen Hallen des Marxpalasts zufrieden gibt, wird sich zeigen. Bei seinem letzten „Willkommen Österreich“-Besuch 2018 verriet er jedenfalls die größtmögliche Beleidigung seiner Person: „Der Manker ist nett geworden.“ In diesem Sinne darf man einen in alter Manker-Manier gewohnt rüden Talk erwarten.

Serienstart: „Milch und Honig“ um 23.00 Uhr

Thomas Nowak, Florian Holzer und Ingo Pertramer widmen sich in „Milch und Honig“ den Licht- und Schattenseiten der Milchindustrie und der Produktion von Honig. Sie besorgen sich Bienenstöcke und eine trächtige Mutterkuh und sind dabei, als das Kalb zur Welt kommt. Sie kümmern sich liebevoll um ihre Tiere und setzen sich das Ziel, all die Milch und den Honig in wenigen Wochen eigenhändig zu teils exotischen Produkten zu verarbeiten. Die paradiesische Vorstellung eines Landes aus „Milch und Honig“ beginnt jedoch bald zu bröckeln, spätestens als sie das Kalb von der Mutterkuh trennen müssen, um genug Milch für ihre eigenen Produkte zu bekommen. Auch die Imkerei hat hinter der prachtvollen Fassade einige dunkle Flecken.

In der ersten Folge „Die Geburt“ stellen Florian Holzer, Ingo Pertramer und Thomas Nowak einige Bienenstöcke auf und mieten eine trächtige Kuh. Bevor es an die Verarbeitung der Produkte geht, müssen sie allerdings erst rechtzeitig zur Geburt ihres Kalbes kommen und den Bau einer epochalen Käsepresse überstehen.

Ingo Pertramer, Thomas Nowak und Florian Holzer sind am Dienstag, dem 13. September, um 17.30 Uhr bei Birgit Fenderl und Martin Ferdiny zu Gast in „Studio 2“ in ORF 2 und sprechen über ihr aktuelles TV-Projekt.

Auf Flimmit (flimmit.at) kann „Milch und Honig“ ab 14. September gestreamt werden. Die bisherigen kulinarischen Abenteuer „Ochs im Glas“ und „Fisch ahoi!“ sind ebenfalls auf Flimmit abrufbar.

„Undercover: Motivationstrainer“ um 23.45 Uhr

Der Prank-Kult zum Wiedersehen: Robert Palfrader und Angelika Niedetzky spielen gemeinsam skurrile Paare und treffen auf unwissende Österreicherinnen und Österreicher. Diesmal in der Folge „Motivationstrainer“: Heinz Haberzettel ist ein im In- und Ausland äußerst gefragter Motivationstrainer. Gemeinsam mit seiner Assistentin Inge Leitl betreut er renommierte Unternehmen und Institutionen, wie z. B. Sportvereine. Seine Methoden zur Mitarbeitermotivation hat Haberzettel allesamt selbst entwickelt.

