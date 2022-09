Industrie zu Inbetriebnahme der Weinviertelleitung: Effiziente und sichere Stromversorgung für die Ostregion

Moderne Weinviertelleitung verteilt Wind-Energie aus NÖ – Ähnliche Projekte rasch im Sinne der Versorgungssicherheit umsetzen – beschleunigte Genehmigungen dringend notwendig

Wien (OTS) - Die Weinviertelleitung ist ein zentraler Baustein der Energieversorgung für zahlreiche Haushalte, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen in der Ostregion, mit einer Leistung von 380 kV. „Die Erneuerung der Leitung ist ein wesentlicher Schritt hin zur Weiterentwicklung zu einem modernen und zukunftsfitten Standort – eine moderne und effiziente Stromversorgung braucht effiziente und belastbare Leitungen“, so der Vize-Generalsekretär der Industriellenvereinigung Peter Koren, anlässlich der heutigen Inbetriebnahme der Weinviertelleitung.

„Mit insgesamt sechs Jahren Entwicklungszeit gilt die Weinviertelleitung als Vorzeigeprojekt für ein österreichisches Infrastrukturvorhaben – von der Planung bis zur Inbetriebnahme. Projekte ähnlicher Art und mit vergleichbarer Bedeutung für unsere Versorgungssicherheit und den Wirtschaftsstandort lassen bereits Jahre auf sich warten. Damit legen wir uns unnötige Steine in den Weg hin zu unseren Klimazielen. Wenn wir die erste Etappe in den verbleibenden acht Jahren erreichen möchten, müssen wir diese Steine schleunigst beseitigen und dringend einen Zahn zulegen. Die Industrie steht auf diesem Weg bereit und wartet auf den Startschuss für zahlreiche Infrastrukturprojekte“, so Koren. Darüber hinaus ist die neue Leitung um 15 Kilometer kürzer und verläuft naturschonender – „Erneuerungen und Neubauten in der Infrastruktur sind also meist Win-Win-Situationen für den Standort, denn die eingesetzten Technologien werden tagtäglich effizienter“, betont Koren abschließend.

