„Unsere Wahl“: Alle Kandidaten bei „Milborn“, dazu großer Duellabend – Das PULS 24 & PULS 4 Programm zum Hofburg-Wahlkampf

Ausführliche Interviews mit allen Kandidaten ab Mittwoch, 20:15 Uhr auf PULS 24. „Unsere Wahl: Der Duellabend“ am 5.10. live um 20:15 Uhr auf PULS 4. Publikumsfragen an unserewahl@puls4.com

Wien (OTS) - Auch im diesjährigen Wahlkampf um die Bundespräsidentschaft bieten PULS 24 und PULS 4 ein abwechslungsreiches, kontroverses und informatives Programm. Alle sieben Kandidaten stellen sich schon ab diesem Mittwoch, den 14. September, den Fragen von PULS 4 & PULS 24 Infochefin Corinna Milborn. Im Rahmen einer Doppelfolge von „Milborn Spezial“ (immer mittwochs um 20:15 Uhr auf PULS 24) soll ausreichend Raum geboten werden, damit sich alle Zuseher:innen ein Bild der Kandidaten machen können. Dabei stehen die Vorstellungen und Forderungen der Hofburg-Anwärter in 30-minütigen Einzel-Interviews auf dem Prüfstand.

Die Termine von "Milborn Spezial – Das PULS 24 Polit-Gespräch" im Überblick:

Mittwoch, 14. September auf PULS 24

20:15 Uhr: Dominik Wlazny

20:50 Uhr: Tassilo Wallentin

Mittwoch, 21. September auf PULS 24

20:15 Uhr: Gerald Grosz

20:50 Uhr: Michael Brunner

Mittwoch, 28. September auf PULS 24

20:15 Uhr: Walter Rosenkranz

20:50 Uhr: Heinrich Staudinger

Mittwoch, 5. Oktober auf PULS 24

19:55 Uhr: Alexander Van der Bellen

Auch hier setzt PULS 24 auf Zuseher:innenbeteiligung: Jede und jeder hat die Möglichkeit eine Frage an einen oder alle Kandidaten zu stellen. Dazu kann einfach eine Mail an unserewahl@puls4.com geschickt werden, die Redaktion prüft jede eingegangene Frage und wird einige davon an die Kandidaten weitergeben.

Vier Tage vor der Wahl, am 5. Oktober heißt es dann „Jeder gegen jeden“ beim großen PULS 4 Duellabend. Um 20:15 Uhr treffen die Kandidaten live in Kurz-Duellen aufeinander, um jeweils eine spezifische und relevante Frage miteinander zu diskutieren. Alle Kandidaten sind eingeladen, zugesagt haben Michael Brunner, Gerald Grosz, Walter Rosenkranz, Heinrich Staudinger, Tassilo Wallentin und Dominik Wlazny. Es moderieren Corinna Milborn, Gundula Geiginger und Thomas Mohr.

Am Ende des Abends sollen alle Zuseher:innen eine klare Vorstellung davon haben, wofür die Kandidaten stehen und wodurch sie sich jeweils unterscheiden.

"Milborn Spezial – Das PULS 24 Polit-Gespräch" jeden Mittwoch um 20:15 Uhr auf PULS 24 & in der ZAPPN-App

Moderation: Corinna Milborn

"Unsere Wahl – Der Duellabend" am Mittwoch, den 5. Oktober um 20:15 Uhr auf PULS 4 und in der ZAPPN-App



Moderation: Corinna Milborn, Gundula Geiginger, Thomas Mohr

Fragen an die Kandidaten können an unserewahl@puls4.com eingesendet werden.

Rückfragen & Kontakt:

Stephanie Woloch

stephanie.woloch @ prosiebensat1puls4.com