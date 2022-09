Wiener Gärtner: Überwinterungsservice für Ihre mediterranen Pflanzen

Nutzen Sie von September bis April die professionelle Pflege Ihrer Sommerpflanzen

Wien (OTS) - Auch wenn die Sonne mancherorts noch einmal zeigt, was sie kann: Der Herbst ist da und damit die Zeit, um sich darüber Gedanken zu machen, wie Ihre mediterranen Kübelpflanzen, wie Oleander, Bougainvillea, Olivenbäume, Palmen & Co., gut über den Winter kommen. - Vor allem, weil diese meist von Jahr zu Jahr größer werden und nicht jeder Pflanzenbesitzer und jede Pflanzenbesitzerin über ausreichend Platz verfügt, um die grünen und blühenden Lieblinge pflanzengerecht einzuwintern.

Zwtl.: Bewährtes Service für alle Pflanzen



Hier schafft das Überwinterungsservice der Wiener Gärtner Abhilfe, das aus der Idee einer kleinen Wiener Gärtnergruppe vor mehreren Jahren entstanden ist. "Derzeit nutzen KundInnen unseres Betriebes den Rund-um-Service mit steigender Tendenz. Wir haben Stammkunden, die seit Jahren unsere Dienste in Anspruch nehmen", sagt die Obfrau der Wiener Gärtner, Ulli Jezik-Osterbauer. "Wir sind in unserem Service-Angebot sehr flexibel und sorgen auch für den reibungslosen und sorgsamen Transport in unsere Glashäuser, damit die Pflanzen die Überstellung gut überstehen", so Jezik-Osterbauer weiter.



Das Überwinterungsservice beinhaltet die Abholung bzw. Zustellung der Pflanzen, den Rückschnitt und das besonders bei großen Pflanzen recht mühsame Umtopfen. Im Moment wird es von fünf Wiener Gärtnerbetrieben angeboten und erstreckt sich über den Zeitraum von Mitte September bis Mitte April.

Zwtl.: Ideale Bedingungen im Winterquartier

In ihrem Winterquartier angekommen, werden alle Pflanzen fachmännisch untersucht und, wenn erforderlich, gedüngt. Die eigens für die Überwinterung von Kübelpflanzen eingerichteten Gewächshäuser bieten zudem ideale Temperatur- und Lichtbedingungen, um die Pflanzen gesund und wohlbehalten durch die kalte Zeit zu bringen. "Oft wird vergessen, dass alle Pflanzen auch in den Wintermonaten Licht brauchen. Ein Keller ist daher ein eher ungeeigneter Ort für die Überwinterung", erklärt Ulli Jezik-Osterbauer.

Zwtl.: Kontaktieren Sie den teilnehmenden Gärtnereibetrieb in Ihrer Nähe

Nutzen Sie die Möglichkeit, sich an einen der teilnehmenden Gärtnerbetriebe in Ihrer Nähe zu wenden und profitieren Sie von den individuellen Preispaketen für die Betreuung Ihrer Kübelpflanzen. Der finanzielle Aufwand errechnet sich übrigens nach dem m2-Platzbedarf und dem Service, d.h. ob eine Abholung bzw. Zustellung gewünscht wird.

"Für die heurige Saison haben die teilnehmenden Wiener Gärtnerbetriebe noch ausreichend Platz. Allerdings sollte man sich möglichst bald anmelden, denn der Winter kommt rascher, als man denkt", rät Jezik-Osterbauer allen Interessierten. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Büro der Wiener Gärtner,

Laxenburgerstraße 367,

1230 Wien,

Telefonnummer: +43/1/615 12 98,

Fax: +43/1/615 12 99,

E-Mail: office @ die-wiener-gaertner.at,

Homepage: www.die-wiener-gaertner.at